Nordjysk firma bruger 30 millioner på to nye produktionslinjer

Hos Fynbo Foods i Vrå har direktør Richard Fynbo og hans medarbejdere lige nu 11 produktionslinjer, der fremstiller især marmelade, men også blandt andet supper, ketchup, chutney og pickles.

11 linjer er dog ikke nok, så Fynbo Foods har netop bestilt yderligere to linjer til samlet 30 millioner kroner.

- Vi kunne godt have valgt at være forsigtige og stoppe indkøbet af de nye linjer på grund af coronaen. Inden sygdommen kom til Danmark, kunne vi jo se, at den bredte sig i Italien, og allerede da overvejede vi selvfølgelig, om corona ville få indflydelse på vores forretning. Men det endte med, at det vurderede vi ikke, så vi satte gang i bestillingen.

- Halvdelen af udstyret til de nye produktionslinjer bliver lavet i Danmark og den anden halvdel i Italien. Vi håber, at de er færdige, installeret og klar til at køre ved juletid, siger Richard Fynbo, som ikke ønsker at oplyse, hvem leverandørerne er.

- Vi får eksempelvis gryderne ét sted fra og pakkemaskinerne et andet sted fra, og så sætter vi selv delene sammen, nævner han.

Begge de nye linjer skal producere marmelade, som ifølge direktøren udgør mindst 80 procent af Fynbo Foods' produktion.