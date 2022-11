Nordjysk firma byder arbejdsdagen velkommen med sang: - Det smitter positivt af på humøret

HOBRO:- Jeg bærer med smil min byrde...

Syv-otte mandsstemmer runger denne tirsdag med Jeppe Aakjærs vedkommende tekst om naturen og livets udfordringer i det lille mødelokale på førstesalen i den nedlagte fabriksbygning på Ålykkevej i Hobro.

Omkring bordet i det tidligere Norcold sidder brødrene Jens og Christian Dilling og nogle af deres i alt otte medarbejdere i firmaet Real Drinks. Der er kaffe i krusene, og veloplagt synger man visen til ende, før medarbejderne efter en kort briefing siver ud til dagens mange gøremål.

Der skal etiketteres, pakkes sodavand, alskens former for sunde safte, cider i mange afskygninger og øl både i fustager og flasker. Biler fyldt med de mange drikkevarer sætter derefter kurs mod specielt København og Århus, hvor cafeer og restaurationer venter på at få lagerbeholdningen fyldt op.

Bies Bryghus betyder meget for Real Drinks. Her har Jens og Christian Dilling taget plads i en mobil bar, som åbenlyst er en god reklame for det gamle bryghus i Hobro. I hanerne eksport øl fra Bie og på bardisken flasker med saft og sodvand fra Bie. Foto: Claus Søndberg

Det er en fasttømret tradition, at medarbejderne hver tirsdag byder en ny arbejdsdag – og uge – velkommen med sang. Sådan har det været, siden Jens og Christian for snart en halv snes år siden fik ansat deres første medarbejder, og sådan vil det også være i fremtiden, uanset hvordan Real Drinks udvikler sig.

- Vores mor er organist, og vi kommer fra et hjem, hvor vi i drengeårene sang og spillede meget. Sang smitter positivt af på humøret, og det skal være sjovt at gå på arbejde, begrunder brødreparret sangtimen.

Real Drinks distribuerer og sælger mere end 400 forskellige varenumre til cafeer, barer, restaurationer og butikker landet over. Firmaet blev etableret i 2010, og efter nogle barske år i økonomisk henseende har brødrene fået bekræftet, at deres oprindelige ide om at importere cider fra England for at lære danskerne at drikke cider, slet ikke var så tosset endda.

- Men vi har ændret konceptet på den måde, at vi ikke længere vil være belærende og kun sælge cider. Folk må drikke, hvad der smager dem bedst, og derfor markedsfører og sælger vi nu alskens former for både frugt- og grøntsagssafte samt sodavand. Dertil diverse specialøl, som vi forventer os mere og mere af fremadrettet, siger Christian og Jens Dilling.

Jens er med sine 40 år den ældste af de to. Derfor er han husets Big Boss, mens fem år yngre Christian må nøjes med rollen som Little Boss. Det er fair på den måde, at Jens også var manden, der sammen med nogle drengerøve i Svendborg på et tidspunkt arbejdede med en ide om at udvikle en automatisk æbleplukker. Ideen faldt til jorden, drengegruppen blev opløst, og i stedet blev det lillebror Christian, som blev involveret i projektet om import af æblecider fra England.

Der er masser af lagerplads i det gamle kølehus, konstaterer Christian Dilling Foto: Claus Søndberg

Ikke fordi det på nogen måder stod skrevet i brødrenes eksamenspapirer, at de skulle blive kompagnoner i et firma med salg af læskedrikke og øl. Jens var udlært folkeskolelærer, og Christian arbejdede på det tidspunkt i 2010 som produktionsingeniør i Kina. En tragisk hændelse i 2009 med deres fars alt for tidlige død som følge af sygdom og i en alder af bare 49 år, fik brødrene til at rykke tættere sammen.

- Hvis ikke det var sket, havde vi nok bare hver i sær fortsat livet som lærer og ingeniør i vores eget spor, filosoferer brødrene.

Flyttede til Hobro i 2014

Første lille skridt på vejen blev et lejet lokale på 30 kvadratmeter i Randers. Derefter ekspanderede firmaet med et lejemål på 200 kvadratmeter i Fårup, men siden 2014 har Real drinks disponereret over 1800 kvadratmeter på Ålykkevej i Hobro. Indretningen med mange større og mindre lokaler i det gamle frysehus passer fint til en virksomhed med stort behov for plads til mange lagervarer.

Der er ikke gjort en dyd ud af at ændre på det oprindelige, men dog er der bygget et nyt kontor, hvorfra man i fred og ro kan betjene kunderne. Den muntre og afslappede stemning, der fornemmes på arbejdspladsen, kommer i sammenhængen til udtryk på den måde, at der oven på kontoret er indrettet en fredagsbar med alt fra bar, stole, lyskæder og hvad der ellers hører sig til. Adgangsvejen til baren er en palleløfter, som køres frem, når baren åbner.

Om Real Drinks Real Drinks er importør, grossist, distributør og forhandler af alt fra hjemmebrygget øl til økologisk sodavand, cider og safte. Kundegruppen er primært i HoReCa-branchen samt vinforhandlere, gårdbutikker og lignende Real Drinks blev i 2010 grundlagt af brødrene Jens og Christian Dilling. Brødrene bor privat i henholdsvis Svendborg og Randers, men firmaets base har siden 2014 været det tidligere Norcold på Ålykkevej i Hobro. VIS MERE

Den nedlagte fabriksbygning ejes af erhvervsmanden Jørgen Bak Rasmussen, og ham lærte Jens Dilling at kende, da han i 2014 blev ansat som lærer på Thorsgaard Efterskole i Hobro.

Inden det kom så vidt, måtte Jens og Christian Dilling dog gå en gruelig masse i gennem. Som forretningsfolk var de autodidakte, og som de selv udtrykker det, anede de reelt ikke, hvad de havde gang i. Det gik skidt.

Økonomien strammede til, og Christian måtte sammen med sin hustru og sin nyfødte søn flytte ind i moderens sommerhus i Kalundborg for blot at få tag over hovedet. Der var ikke en krone i firmaet, og i den koldeste vinter i Danmarkshistorien i 2014 stod brødrene på Østervold i Randers i et forsøg på at få penge i kassen ved at sælge æblegløgg, som absolut ingen kunne lide.

Real Drinks har fået fremstillet ølglas med Bies navn Foto: Claus Søndberg

Det blev en øjenåbner på den måde, at brødrene begyndte at lytte til kunderne og deres ønsker. I stedet for kun at presse cider ned i halsen på folk, blev der indledt salg af både saftevand og tonic. Økologisk sodavand kom også på salgslisten, og selv om brødrene i den henseende reelt var tre år for tidligt ude på den grønne gren, er den type sodavand i dag et stort hit.

Bies Bryghus er et hit

Hobro og Bies Bryghus er et særskilt kapitel i det erhvervseventyr, Real Drinks tegner. Akkurat som Hobro ved en tilfældighed blev hjemby for firmaet, er det også lidt af en tilfældighed, at Bies Bryghus i dag er en uvurderlig samarbejdspartner.

Ganske tilfældigt mødte Jens Dilling bryghusets brygmester Martin Schau og daværende distributør Keld Møller Nielsen, og ud af ingen ting har et samarbejde spiret og vokset sig til noget stort og uundværligt for begge parter.

Seks safte fra Bies Bryggeri, fire sodavand fra Bies Bryggeri, og senest to eksport øl fra Bies Bryggeri er de smagfulde oplevelser, Real Drinks og Bies Bryghus foreløbig har haft sammen nu med Real Drinks som sælger og distributør af produkter fra byens gamle bryghus.

- Det pirrer både til nysgerrighed og smagsløg, når folk på cafeer og restauranter kan krydre smagsoplevelsen med fantasier om et bryggeri, som helt tilbage til 1841 støbte fundamentet til det microbryggeri, der i dag bærer historien videre. Derfor er det vigtigt, at produkterne markedsføres i Bies navn, forklarer Jens og Christian Dilling.

Hverken safte, sodavand eller eksport øl er forbi kedlerne på det gamle bryggeri i Hobro. Saft og sodavand produceres på Rynkebys tidligere bryggeri, og p.t. er det Fyens Bryggeri, som brygger de to eksport øl - en traditionel pilsner og en classic. De to eksport øl fås kun i fustager, og der er ikke aktuelle planer om at tappe dem på flasker.

- Men der skal ikke være nogen tvivl om, at vores helt store drøm er på et tidspunkt at få samtlige Bie-produkter produceret i Hobro, siger iværksætterparret.

Autentisk smag

Både safte, sodavand og øl brygges efter brødreparrets egne opskrifter. Det er vigtigt for dem, at de smager autentisk. En rabarbersaft skal smage af rabarber, og en appelsin sodavand skal smage af appelsin. Smagen er afgørende, og kvaliteten vil der aldrig blive slækket på.

I sammenhængen har Real Drinks i øvrigt undersøgt muligheden for at kalde appelsinsodavanden for Messina, som i en svunden tid var navnet på den uhyre populære appelsinsodavand fra Bie. Det lader sig bare ikke gøre. Carlsberg har købt rettigheden til Messina.

Meget tyder på, at forbrugerne tager særdeles godt imod produkter fra Bie. De to eksport øl har på bare få måneder rundet et salgstal på 20.000 liter. Målet næste år er 100.000 liter. Tilsvarende satser Real Drinks i 2023 på et salg af en million flasker med saft og sodavand i flasker etiketteret Bies Bryghus.

Brødrene erkender, at forventningerne er skyhøje, men omvendt har det endnu ikke været målbart på salgstallene, at mange restaurationer og barer slås med økonomien efter nogle år først med corona, dernæst følgevirkningerne af krigen i Ukraine og recession. Trods alle bekymringer er optimismen og troen på vækst fortsat stor.

- Vores overordnede mål for fremtiden er selvfølgelig en profitabel forretning, men vi skal ikke ekspandere for en hver pris. Det er lige så vigtigt, at det både for os selv og vores medarbejdere er sjovt at gå på arbejde. Det må ikke blive for trist. Enhver skal passe sit job, men også føle den tryghed, vi som brødre har med hinanden. Det er afgørende faktorer, fastslår Jens og Christian Dilling.