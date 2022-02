Nordjysk firma er verdens største - nu bliver de endnu større

NØRRESUNDBY:Det nordjyske firma Wrist, der er verdens største leverandør af skibsproviant, har købt Centralam Panama, der ligger ved Panamakanalen i Mellemamerika.

Det oplyser Wrist i en pressemeddelelse.

- Vi ser frem til at indlede samarbejdet med Centralam Panama i et af verdens vigtigste maritime knudepunkter, siger koncernchef ved Wrist, Jens Holger Nielsen.

Wrist har i forvejen en markedsandel på omkring 9 procent af leverandører af forsyninger og proviant til skabe og offshorelokationer. Det gør dem til verdens største.

Det nordjyske firma råder over 1600 medarbejdere, der er fordelt på 38 lokationer rundt i verden.

Det nu opkøbte Centralam Panama betjener årligt 2500 fartøjer fra Panamakanalens havne, hvor de leverer skibsforsyninger, teknisk udstyr, reservedele og tilbyder lagerplads. Virksomheden har 35 års erfaring i et farvand, som er særligt attraktivt for skibsfart. Det er de ting, der blandt andet gør, at Wrist har set sig lune på dem.

- Centralam Panama har et erfarent og kompetent ledelsesteam, og vores virksomheder deler kerneværdier og forretningsprincipper. Vores kunder, og dermed også os selv, vil drage fordel af den kombinerede erfaring og kapacitet på skibsforsyningsmarkedet, siger Jens Holger Nielsen.

Opkøbet er endnu et led i Wrists globale udvidelse. I 2016 købte man engelsk Garrets International, i 2018 holandske Klevenberg. Året efter købte man belgiske Van Hulle for 118 mio. kroner. I 2020 købte de Wrist Valencia.

Wrist ønsker ikke at oplyse prisen på opkøbet.

Den nordjyske virksomhed melder, at der forventes yderligere opkøb i løbet af 2022.