Nordjysk firma laver rekordresultat - og driftsdirektøren har fået samme bonus som folkene på lageret

HJØRRING:Virksomheden har mere end 50 år på bagen, men økonomien har aldrig set bedre ud end netop nu.

Vendelbo Spedition i Hjørring har netop leveret et decideret rekordregnskab. På bundlinjen leverer virksomheden et overskud på lige knap syv millioner kroner efter skat.

- Jamen, det er vel okay, siger den administrerende direktør Jesper Bundgaard Madsen - lidt underspillet og med et smil på læben.

- Nej, spørg til side. Vi har aldrig tidligere lavet så flot et resultat, siger han og tilføjer følgende om årsagen til dette flotte overskud:

- Vi lagde for en del år siden en strategi omkring, hvordan vi gerne ville drive butikken. Og det er mange af de tiltag, der nu er gået op i en højere enhed - samtidig med at vi også er blevet hjulpet af nogle konjunkturer på bagkant af corona-krisen.

- Konjunkturerne har givet et stort pres på kapaciteten i Europa, og når der er øget efterspørgsel, så bliver der jo også en chance for at lave nogle fine handler, forklarer Jesper Bundgaard Madsen.

Store investeringer

Selv om Jesper Bundgaard Madsen naturligt nok er stolt af resultatet af regnskabsåret 2022, så kunne det faktisk have set endnu flottere ud på bundlinjen, forklarer han.

- Det kunne have været meget bedre. Men det har også været et år, hvor vi har investeret rigtigt mange penge.

En stor investering er foretaget i it-løsninger, der blandt andet har givet en automatisering af lageret - og derudover er der også brugt mange penge på nye lastbiler og nye anhængere.

Vendelbo Spedition er endvidere i gang med et stort byggeri, som der dog snart kan anes en afslutning på.

- Både vores lager, vores administration og vores udenoms-faciliteter har fået dobbelt størrelse. Udover nybyggeriet er det eksisterende også blevet renoveret. Byggeriet startede i foråret 2022, og vi forventer at være færdige her i maj 2023, forklarer Jesper Bundgaard Madsen.

I forbindelse med byggeriet er der investeret i et solcelleanlæg på taget af den nye lagerhal - og der er nedgravet en 15.000 liters tank til regnvandsopsamling beregnet til vask af virksomhedens eget materiel. Yderligere er der opstillet et "luft-til-vand-anlæg".

Søger effektivitet

- Vi har et mål om, at vi skal have væsentligt mere igennem butikken - uden at skulle ansætte skrækkeligt mange mennesker. Så det betyder, at en effektivisering af driften egentlig er det, som det handler om for os. Og det er derfor, at vi blandt andet har lavet ret store investeringer i både it og materiel.

Om Vendelbo Spedition A/S Vendelbo Spedition blev grundlagt i 1971 af Kai Bundgaard Madsen, der som bestyrelsesmedlem stadig har sin daglige gang i virksomheden. I dag er sønnen, Jesper Bundgaard Madsen, administrerende direktør i virksomheden.

Siden januar 2006 har Vendelbo Spedition holdt til i en moderne kontor- og lagerbygning på Sprogøvej 21 i Hjørring - nær motorvej E39's afkørsel 3 (Hjørring C).

Virksomheden har i dag omkring 80 medarbejdere.

Virksomheden leverer til hele Europa - og der er i 2021 og 2022 oprettet søsterselskaber i henholdsvis Norge og Sverige. VIS MERE

Det er i øvrigt ikke kun omkring domicilet på Sprogøvej i Hjørring, at der er investeret. I både Norge og Sverige er der etableret søsterselskaber, hvilket skal understøtte en mere effektiv distribution. De to selskaber fungerer udelukkende som vognmandsselskaber for Vendelbo Spedition - og de er begge i drift fra 2023.

- Det giver os nogle nye muligheder i Norge og Sverige - blandt andet også med hensyn til at rekruttere svenske og norske chauffører. Det er et varemærke for os at bruge skandinaviske chauffører, siger Jesper Bundgaard Madsen.

- Men samtidig er der også noget risikospredning i det. For man ved jo aldrig helt, hvordan udviklingen kan blive rent politisk - og hvis det på et tidspunkt kan blive aktuelt for os, så har vi også en mulighed for at flage nogle af vores biler ud til Norge eller til Sverige. Men omvendt kan det selvfølgelig også ske noget i et af de andre skandinaviske lande.

Jule-tillæg til medarbejderne

Den fine udvikling i Vendelbo Spedition er i øvrigt også kommet medarbejderne til gode. Kort før jul blev der nemlig udbetalt et løntillæg til samtlige medarbejdere.

- Jeg vil helst ikke sige, hvad folk har fået, men det er rigtigt, at vi har givet et løntillæg. Og det er ens for alle uanset, om det har været til driftsdirektøren, til chaufførerne eller til folk på vores lager.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at det er et pænt sekscifret beløb, som vi gav folk, så der var lidt ekstra til julegaverne. Vi har også før givet sådan et beløb, men det har bare ikke tidligere været så stort, som det var denne gang, siger Jesper Bundgaard Madsen.

Med overskuddet for 2022 er egenkapitalen i Vendelbo Spedition nu røget op på 22,9 millioner kroner.