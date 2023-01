Nordjysk firma leverede wellness-luksus - nu er de ramt af konkurs

SINDAL:De har været med under ombygningen af spa- og wellnessafdelingen på Hotel d'Angleterre i København, og med lige siden wellnessafdelingen i Gigantium i Aalborg blev bygget. Men nu er det slut for firmaet Bad & Wellness, der er under konkursbegæring.

Det er virksomheden selv, der har begæret sig konkurs.

Bad & Wellness har ifølge firmaets hjemmeside været med i mange spændende projekter.

- Det er fordi driften ikke har kunnet løbet rundt, fortæller advokat Palle Møller Jørgensen, der er kurator.

Det er ved Retten i Hjørring, at virksomheden er taget under konkursbehandling. Det er sket 20. januar efter en konkursbegæring, som retten har modtaget 12. januar.

Bad & Wellness er en enkeltmandsvirksomhed, der holdt til i lejede lokaler på Gutenbergvej i Sindal. Der var to ansatte i firmaet, der har eksisteret siden 2005. Sindal-firmaet var specialiseret i skræddersyede wellnessløsninger til både private, svømmehaller, hoteller og vinterbadeklubber.

Nordjyske har været i kontakt med virksomhedens ejer, der ikke ønsker at udtale sig.

Flere interesserede

Kurator Palle Møller Jørgensen oplyser, at han nu forsøger at sælge virksomheden, og at der allerede er nogen, der har budt sig ind.

- Det er mere end en, påpeger kuratoren og tilføjer:

- Det er selvfølgelig ikke det samme, som at der er en handel.

Virksomheden har ifølge Palle Møller Jørgensen et stort varelager.

- Det er især aspetræ, som man bruger til saunaer. Det er varmebehandlet og uden knaster, og det er rimelig dyrt, oplyser han.

Kuratoren har endnu ikke overblik over økonomien i virksomheden, men han har skrevet til kreditorerne om, at de skal anmelde deres krav.