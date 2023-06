Nordjysk fiskekoncern handler stadig med russiske leverandører

Den nordjyske fiskekoncern Kangamiut tjener fortsat penge på videresalg af fisk, der er købt hos russiske leverandører.

Det skriver Berlingske.

Det er på trods af, at selskabet, da krigen i Ukraine startede i februar sidste år, sagde, at det ville sørge for at komme ud af aftaler med russiske leverandører.

I en mail til avisen erkender selskabets direktør, Ulrik Bjerre, at koncernen stadig handler med Rusland.

- Da krigen startede, lavede vi en plan for, hvordan vi skal blive uafhængige af russiske leverandører. Denne plan følger vi. Antallet af russiske leverandører er allerede nedbragt til ganske få, skriver han.

Berlingske har spurgt direktøren, hvor stor en del af den milliardomsætning, som selskabet kunne berette om for få uger siden, der stammer fra de russiske aftaler.

Det har han ikke svaret på. Han svarer heller ikke på, hvorfor selskabet ikke er kommet ud af de russiske aftaler endnu.

Ifølge Berlingske præsenterede Kangamiut for få uger siden et regnskab, hvor omsætningen lød på knap fem milliarder kroner. Overskuddet var på 139 millioner kroner.

Det bornholmske selskab Espersen køber også fortsat fisk, der er fanget i Rusland. Selskabet, der blandt andet leverer fisk til McDonald's, solgte sidste år sit datterselskab i Rusland.

Men selskabets direktør, Klaus Nielsen, siger, at selskabet fortsat køber fisk, der er fanget af russiske både.

Begge selskaber understreger over for Berlingske, at de ikke bryder de sanktioner, der er indført af EU for at ramme den russiske elite.

Handel med eksempelvis medicin og basale fødevarer er nemlig ikke omfattet af sanktioner.