Nordjysk fitness vil banke pulsen op i Spanien

AALBORG:Den danske fitnesskæde Loop med hovedsæde i Aalborg vil også have spanierne til at svede. 1. oktober åbnede det første Loop-center i den spanske by San Javier i det sydøstlige Spanien.

Loop Fitness blev startet i 2007. I de seneste fire år er kæden gået fra 40 til 112 centre i Danmark, og sidste år åbnede man første center i Polen.

Investorerne bag det spanske Loop-selskab ser store muligheder i det sydeuropæiske land.

- Markedet for fitness i Spanien ser ud som i Danmark for 10 år siden. Der er én stor kæde og en hel masse mindre aktører. Der mangler en konsolidering i markedet, og det er vores mulighed. Vi kommer med et anderledes koncept og har potentiale til at blive en af de store, siger Thomas Terp, der var med til at stifte kæden i Danmark og sammen med tre andre investorer etablerer kæden på det spanske marked.

Loops cirkeltræningskoncept skal også bruges i Spanien, hvor man heller ikke vil finde hverken spejle, frivægte eller høj musik. Dog er der foretaget enkelte tilpasninger for at imødekomme de kulturelle forskelle fra Danmark til Spanien.

- Det tager kun 24 minutter at træne i Loop, så vi satser på, at vi kan fange spanierne midt på dagen i deres siesta. Derfor har vi også, i modsætning til i Danmark, valgt at installere badefaciliteter, så medlemmerne kan få et bad, inden de skal tilbage på arbejde, siger Thomas Terp i en pressemeddelelse.

Selskabet ejer ikke selv fitnesscentrene, for virksomheden er alene franchise-giver. Franchisetagerne betaler en afgift for at benytte Loops navn og koncept.