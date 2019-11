Nordjysk fødevaregigant på opkøb i Norge

AALBORG:Aalborgensiske Geia Food A/S har foretaget sit andet virksomhedskøb i år, denne gang på det norske marked.

I maj købte Geia Food virksomheden Danton Trading, der ifølge Geia er den førende danske importør af græske produkter. Nu følger opkøbet af den norske handelsvirksomhed BM Food AS.

- Siden 2015 har udviklingen af Geia Food i Norge overgået vores forventninger, og vi har naturligvis løbende orienteret os om, hvilke aktører der kunne komplementere vores forretning. Med opkøbet af BM Food cementerer vi vores position på det norske marked og får tilgang af både kompetencer og spændende brands, forklarer Geia Foods CEO (administrerende direktør) Claus Ravnsbo.

Ledelsen fortsætter

BM Food er etableret i 1985 og har specialiseret sig i at importere og sælge fødevarer på det norske marked inden for produktkategorier som fersk kød, kolonial og kølevarer - især til detailhandelen. De primære kunder er de norske detailkæder og ledende aktører inden for industri- og foodservicesegmentet.

Efter opkøbet vil den samlede omsætning for Geia Food i Norge være på cirka 300 millioner danske kroner.

Den administrerende direktør og medejer af BM Food, Øyvind Simonsen, fortsætter som indkøbsdirektør og aktionær i Geia Food i Norge sammen med den øvrige ledelse.

Gennemførelsen af transaktionen er betinget af endelig godkendelse fra de norske konkurrencemyndigheder.

Omsætning på over en milliard

Geia Food er en uafhængig leverandør af fødevarekoncepter. Virksomheden er bindeled mellem fødevareproducenter på den ene side og de skandinaviske detailkæder på den anden. Fokus er i høj grad på kædernes egne varemærker, men virksomheden leverer også egne varemærker som eksempelvis Eventyr Is.

Geia Food beskæftiger i dag cirka 100 medarbejdere og har kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Virksomheden havde i sit seneste regnskabsår (2018) en omsætning på næsten 1,3 milliarder kroner og et overskud på godt 32 millioner kroner.

Hovedparten af aktierne i Geia Food ejes af et norsk investeringsselskab. De oprindelige ejere Keld Gregersen, Lau Hejgaard og Jens Junge Mortensen er dog sammen med deres familier fortsat en del af ejerkredsen.

Det norske investeringsselskab Credo Partners overtog i 2017 aktiemajoriteten i Geia Foods