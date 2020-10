Nordjysk folketingsmedlem til minister: Aflivning af mink er en overreaktion

NORDJYLLAND:Det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) er dybt bekymret over regeringens håndtering af udbredelsen af smitte med covid-19 på danske minkfarme.

- Jeg finder reaktionen (aflivningen af mink, red.) umiddelbart ude af proportioner ved en ikke-luftbåren smitte, skriver folketingsmedlemmet i et brev til fødevareminister Mogens Jensen (S).

Preben Bang Henriksen har fuld forståelse for, at regeringen tager udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, men regeringens beslutning har ifølge folketingsmedlemmet enorme konsekvenser for hele Danmarks pelsavl.

- Derfor skal på det kraftigste anbefales, at der findes en mere moderat og proportionel håndtering af problemet, skriver han til fødevareministeren.

Såfremt regeringen ikke vil ændre beslutningen, og regeringen vælger at lukke de danske minkfarme, selv om der måtte foreligge velbegrundede argumenter for det modsatte, så udløser det et simpelt krav fra Preben Bang Henriksen.

- Minkavlerne kompenseres for det FULDE tab, hedder det i brevet til ministeren.