Nordjysk fusion: Sparekasser går sammen

NORDJYLLAND: Sparekassen Vendsyssel og Dronninglund Sparekasse har besluttet af fusionere.

Den finansielle sektor rammes i stigende grad af finansielle reguleringer og pålægges administrative opgaver, der bliver fortsat mere komplekse. Det stiller store krav til specialister og et dyrt administrativt apparat. Derfor giver det rigtig god mening at sammenlægge to sparekasser, og på den måde undgå omkostninger til yderligere udvidelser af de administrative enheder, hedder det i en pressemeddelelse.

- I Dronninglund Sparekasse har vi naturligvis løbende overvejet vores fremtid, siger bestyrelsesformand Inge Møller Ernst i pressemeddelelsen og tilføjer, at i sådan en proces kan hjertet og hjernen komme i en indre dialog. Det er en fornuftig beslutning, men det er jo også en beslutning, der rummer store følelser. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes at blive en del af familien i Sparekassen Vendsyssel, der på de fleste områder ligner os selv.

- . Man kan vel tale om, at vi med fusionen rykker et niveau op, og at Sparekassen Vendsyssel herefter, målt på garanter, bliver landets absolut største sparekasse. Det er vi da lidt stolte over at være en del af.

I forbindelse med fusionen etableres der en fond med mere end 120 mio. kr. til glæde for lokalområdet. Herfra vil et beløb blive udbetalt til almennyttige og velgørende formål i Dronninglund Sparekasses virkeområde.

Birte Dyrberg, der er bestyrelsesformand i Sparekassen Vendsyssel siger at: ”I Sparekassen Vendsyssel har vi siden 2001 haft et erklæret ønske om, at der i Vendsyssel skulle være et solidt forankret lokalt pengeinstitut”.

- Med denne fusion synes vi, at den drøm, der startede for snart 20 år siden, er gået i opfyldelse.

Fusionen er betinget af godkendelse af Dronninglund Sparekasses repræsentantskab, Sparekassen Vendsyssels repræsentantskab samt Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne.