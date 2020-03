Nordjysk højtalerproducent: Vi prøver at undgå panik

NØRAGER:Det er måske over stregen at kalde det en fordel, men i hvert fald har producenten af high-end højtalere, DALI fra Nørager, kunnet følge med i corona-virusset på nærmeste hold via deres fabrik i Kina.

Og det har gjort, at virksomheden er skredet til handling før, at de danske myndigheder begyndte at indføre regler for ind- og udrejse af Danmark.

Det fortæller direktør Lars Worre til Electronic Supply.

- Vi var ret hurtige til at stoppe med rejser ind og ud af Kina. Vi ville for det første ikke risikere at folk blev smittede, men det handler også om, at folk kunne blive fanget og groundet på udebane uden mulighed for at komme hjem, hvis der kom en stor nedlukning, siger Lars Worre.

Der er en vej ud

DALIs fabrik i Kina har 150 ansatte, der alle er tilbage i arbejde nu.

- Vi kan se, at kurven for smittede er knækket, og at tallet ikke stiger, selvom folk vender tilbage til jeres jobs. Det giver en tro på, at den her virus kan overkommes. Vi mangler stadig et par uger i Europa, før vi rammer bunden, tror jeg, men nu kan vi da se, at der er en vej ud, siger han.

Han roser kineserne for deres måde at tackle krisen på.

- Jeg synes, kineserne har været gode til at lukke af og lukke ned, og jeg tror, at det har afværget store dele af krisen. Nu er det spændende, hvordan det kommer til at gå i Europa. Jeg tror, der går et par uger, før vi har ramt bunden, men derfra går det op igen, ligesom det vi ser i Kina, siger Lars Worre.

Ikke panikramte

Selv har fabrikken i Danmark taget corona-krisen med nogenlunde ro og fulgt myndighedernes anvisninger.

- Folk her er ikke så panikramte. Vi har gjort som så mange andre og muliggjort, at der kan arbejdes hjemmefra. Og ellers holder vi god afstand i produktionen og i frokostpauserne, ligesom vi har lukket den fælles madordning. Men meget kommer automatisk, når en stor del af de ansatte sidder hjemme, siger Lars Worre, der fortæller, at fabrikken også er lukket for gæster fra både ind- og udland.

- Vi har, trods afmægtigheden, en god ånd omkring det. I sådan en situation er de ansatte jo lige så informerede som ledelsen er, så alle ved præcis, hvad de skal gøre, siger han.

Som bekendt er coronaen nu for alvor kommet til Europa - og hvad konsekvensen bliver for DALI er svær at spå om.

- Det ændrer sig time for time. Men vi følger da med, i at detailbutikkerne i Italien og Frankrig og senest delstater i Tyskland eksempelvis lukker, og at alle dermed får svært ved at afsætte deres varer. Det bliver en kæmpe politisk opgave at dosere den rette hjælp på det rette tidspunkt, når vi er på den anden side af det her, siger Lars Worre.