Nordjysk husbygger solgt til milliardær

FREDERIKSHAVN:Et af landets største typehusfirmaer, der er ejet af en milliardær, slår nu kløerne i en nordjysk husbygger med årtiers erfaring.

Det drejer sig om typehusfirmaet Hybel, der nu overtager sommerhusfirmaet Stenhøj Husene i Frederikshavn og dermed får fritidsboliger i sortimentet.

Mens Hybel siden stiftelsen for fem år siden har afleveret mere end 1.500 huse, har den nordjyske virksomhed, der blev stiftet af tømrermester Keld Nielsen i 1962, leveret mere end 3.500 huse. De to direktører for og ejere af Stenhøj Husene er Frank Larsen og Kristian Karlsen.

– Frank, Kristian og jeg har fulgt hinanden i årevis, da vi jo alle har en lang erfaring bag os i typehusbranchen, selvom det er inden for to forskellige segmenter, udtaler Hybels stifter og bestyrelsesformand, milliardæren Michael Mortensen, i en pressemeddelelsen om handlen.

– Idéen om at koble Hybel og Stenhøj Husene er opstået gradvis gennem de senere år, da begge parter har været nysgerrige på mulige synergieffekter, fortsætter han.

Stenhøj Husene lever af at bygge sommer- og fritidshuse. Foto: Kim Dahl Hansen.

Årtiers erfaring

Stenhøj Husene, som ifølge sin hjemmeside har omkring 50 fast tilknyttede medarbejdere, har i årtier bygget fritidshuse i træ, og virksomheden har stærke kompetencer på feltet.

– Det er vores DNA. Vi er oprindeligt et tømrerfirma. Det er klart, at vi ser frem til at lære Hybel-folkene lidt om at bygge i træ, udtaler Stenhøj Husene-direktør Kristian Karlsen med et smil på læben.

– Stenhøj Husene tilfører nogle kompetencer til Hybel, som vi ikke besidder i dag, og så kan det være, at vi kan lære Stenhøj Husene noget den anden vej, udtaler Hybel-direktør Brian Langvad.

Fortsætter som hidtil

Både Hybel og Stenhøj Husene fortsætter efter overtagelsen som hidtil som selvstændige virksomheder, og handlen får ingen umiddelbar betydning for hverken kunder, leverandører eller medarbejdere.

– Vi fortsætter driften af Hybel, og Frank og Kristian fortsætter driften af Stenhøj Husene også som medejere. Men vi vil selvfølgelig i samarbejde med Frank og Kristian forsøge at finde nye veje til at forbedre de to virksomheder og ikke mindst lære af hinanden, udtaler Brian Langvad og slutter:

– Så må vi se, hvad der kan komme ud af det.

Stenhøj Husene har fem år i træk lavet overskud - senest 2,8 millioner kroner. Hybel, der er stiftet og ejet af milliardæren Michael Mortensen, kom ud af 2020 med et resultat efter skat på 43 millioner kroner. Omsætningen krydsede for første gang 1 milliard kroner.