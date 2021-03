Nordjysk it-virksomhed lander stor ordre

AALBORG:Hapag-Lloyd igangsætter en digital transformation med implementeringen af det nye it-system Sertica på 70 af de største containerskibe i verden. Målet er at skabe et fælles teknisk flådestyringssystem til firmaets skibe med base i Hamborg og Dubai.

Den nordjyske it-virksomhed Logimatic bliver ansvarlig for implementeringen af det nye system.

- Med en nem overgang til en samlet fleet-management-software på tværs af to flåder, forventer vi at øge effektiviteten og reducere omkostningerne. Vi tilstræber at opnå en højere grad af gennemsigtighed, optimale godkendelsesprocedurer og en hurtig indkøbsproces, siger Jan Rüsch, der er business project manager hos Hapag-Lloyd.

- Når besætningen om bord på skibene indtaster data i et og samme system, vil Hapag-Lloyd se en reducering af dubletter samt en øget gennemsigtighed over hvilke reservedele og materialer, skibene har bestilt, siger Claus Krogholm Pedersen, der er senior project manager hos Logimatic, og som bliver ansvarlig for implementeringen af Sertica.

Da Hapag-Lloyd besluttede at investere i en moderne softwareplatform til både hovedkontoret og skibene, var det vigtigt at finde et system, som besætningen har let ved at anvende.

- Vi har valgt et brugervenligt og fleksibelt system med gode muligheder for rapportering. Vores investering er dog større end blot en ny software, da vi samtidig planlægger at optimere vores interne processer. For at opnå dette har vi brug for støtte fra en partner, der besidder den nødvendige maritime viden og denne partner er Logimatic, siger Jan Rüsch.

På grund af den globale pandemi er hele processen styret og gennemført med online-præsentationer, testscenarier, workshops og kontraktforhandlinger.

- At vi alle arbejder hjemmefra, var slet ikke et problem under denne proces. Hapag-Lloyd er et professionelt og moderne rederi, der formår at fortsætte deres daglige drift på trods af forskellige restriktioner. Vi har fuld tillid til, at dette bliver et meget vellykket partnerskab, siger Hans Christian Jensen, der er salgschef hos Logimatic.