Nordjysk it-virksomhed solgt for 375 mio. kr.: Her er de nye ejere

Hovedaktionær og administrerende direktør Martin Kjølhede har solgt it-virksomheden Netip A/S for 375 millioner kroner.

Det skriver Netip i en pressemeddelelse.

Køberen er kapitalfonden Adelis Equity. I forbindelse med salget trækker Martin Kjølhede sig tilbage fra den daglige ledelse, som overlades til de tre nuværende direktører i form af CCO Brian Vesterbæk, CFO Birgitte Lukassen og COO Joakim Halvorsen.

- Jeg er enormt stolt på Netips vegne over, hvad vi har skabt og udrettet sammen. Jeg har været med på rejsen i mere end 20 år, og når jeg stopper som administrerende direktør, så fortsætter jeg som medejer og bestyrelsesmedlem. Som hidtil vil jeg arbejde for, at virksomheden udmærker sig ved at være en attraktiv arbejdsplads med stærke værdier og en særlig medarbejderkultur, som er grundlaget for en konkurrencedygtig it-virksomhed med mange loyale kunder, siger Martin Kjølhede.

Det har været af afgørende betydning for beslutningen om at sælge, at Martin Kjølhede overlader ejerskabet til en investor med interesse i at bevare og støtte op om eksisterende kultur og rammer:

- I Netip handler det først og fremmest om mennesker, for det er dem, der skaber kulturen, virksomheden og resultaterne. Adelis Equity har den rette erfaring og kompetence til at løfte Netips kompetencer ud til endnu flere it-kunder, forklarer Martin Kjølhede.

I forbindelse med ejerskiftet indtræder Adelis Equity i bestyrelsen, men ellers fortsætter driften som vanligt på langt de fleste parametre:

- Salget til Adelis Equity ændrer ikke ved Netips forretning i forhold til ydelser, rammer, værdier og medarbejderkultur. Vi glæder os til at få en kapitalstærk og erfaren investor med ombord, som fuldt ud forstår, at det er vores mennesker, som de investerer i, da de til enhver tid vil udgøre Netips reelle ressource og succes, siger CCO Brian Vesterbæk.

Regnskabsåret 2021/2022 først bliver afsluttet den 30. juni 2022, men tallene viser et Netip i fremgang. Allerede efter andet kvartal af regnskabsperioden opjusterede ledelsen forventningerne til årets resultat fra et overskud før skat på 20 mio. kr. til 30 mio. kr., og det ser ud til at blive et pænt overskud før skat på omtrent 36 mio. kr.

Aftalen skal nu godkendes af de relevante myndigheder, før handlen kan betragtes som endelig.