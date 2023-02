Nordjysk mangemillionær køber konkursramt køkkenkæde: Arbejdspladser reddet

THISTED:Det vakte stor mediebevågenhed, da den landskendte køkkenproducent Hanstholm Køkken med over 50 ansatte pludselig gik konkurs.

Kurator fortalte, at interessen for konkursboet var stor. Nu er køberne fundet.

Det er to garvede erhvervsfolk, der har købt aktiviteterne ud af konkursboet.

En af køberne er en nordjysk kending i køkkenbranchen i form af Villy Jæger fra Aalborg. Han ejer majoriteten af det nye Hanstholm Køkken gennem sin succesfulde inventarvirksomhed 2LP og indtræder som direktør i det nye selskab.

Med overtagelsen er det lykkedes investorerne at redde omtrent halvdelen af virksomhedens arbejdspladser.

Hanstholm Køkken gik konkurs efter en fejlslagen strategi om at ekspandere med massive investeringer, og den strategi har de nye investorer valgt at gå på kompromis med.

- Det bliver på et beskåret niveau. Som markedssituationen er i øjeblikket, bliver vi simpelthen nødt til at skære ind til benet, og det betyder, at vi desværre er nødsaget til at starte med et mindre setup, hvor vi bliver repræsenteret i fem byer med to egne og tre franchisebutikker, siger Villy Jæger i en pressemeddelelse.

Villy Jæger og hans kone Carmille Arnold Tegen købte i marts 2022 Hotel Klitrosen i Slettestrand. Villy Jæger er i dag bosiddende i Aalborg, men voksede op i Fjerritslev tæt på det fælles projekt. Arkivfoto: Bo Lehm

De fem detailbutikker dækker over butikkerne i Frederikshavn, Aalborg, Svendborg, København og Aarhus.

- Hermed er vi synligt til stede på samtlige tre "kontinenter" i Danmark, og ønsker man sig et nyt Hanstholm Køkken, er det næppe et problem med en køretur på op til en god time, hvis man vil se produktet i optimale omgivelser med de rette bordplader, hvidevarer og så videre, siger Villy Jæger.

Glæde i Aalborg-afdeling

Preben Abildgaard, der ejer Hanstholm Køkken Aalborg, glæder sig over, at handlen er faldet på plads. Han har stået i venteposition siden konkursen for cirka to uger siden.

Indehaver af Hanstholm Køkken i Aalborg, Preben Abildgaard, kan ånde lettet op. Arkivfoto: Henrik Bo

- Det er glædeligt. Nu kan vi fortsætte, hvor vi slap. Vi kan ringe til kunderne og sige, at alt er i orden igen og at de varer, de har bestilt, kan de få, siger Preben Abildgaard.

Han slipper også for at skulle udskifte hele sin køkkenudstilling i Aalborg-butikken og for at skifte butikkens navn ud med muligt milliontab til følge, som kunne have været nødvendigt, hvis han havde skiftet leverandør.

Nu hvor der er færre afdelinger hos Hanstholm Køkken, betyder det, at der muligvis kommer endnu flere kunder hos Hanstholm Køkken Aalborg.

- Nu kan vi måske tiltrække flere kunder fra Viborg- og Vilsund-området, nu hvor butikkerne er lukket der, siger Preben Abildgaard.

Ordrer og arbejdspladser er reddet

Den anden køber af Hanstholm Køkken er den Ikast-bosiddende Lars Gantzel Pedersen. Han købte i 1997 det midtjyske spinderi Danspin, der siden har udviklet sig til en af verdens førende leverandører af uldgarner til dansk og international tæppeproduktion - og dermed en stor millionforretning.

Han var også medejer af det konkursramte selskab bag Hanstholm Køkken.

Han forklarer beslutningen om at geninvestere i køkkenforetagendet med flere årsager.

- For det første bevarer op mod 30 medarbejdere deres arbejde i de fem butikker og på fabrikken i Vilsund, der af fagfolk betegnes som et mønsterbrug, hvad angår elementproduktion. Og så har vi sikret os en rentabel drift også i tider med lavere konjunkturer, idet vi har lavet aftaler om diverse underleverancer til nye aftagere, siger Lars Gantzel Pedersen.

Den nu forhenværende medejer og direktør i Hanstholm Køkken, Carsten B. Andersen, fortsætter også i det nye Hanstholm Køkken som markeds- og fabrikschef.

- Vigtigst for Carsten Andersen og mig personligt er dog, at vi nu kan lykkes med at effektuere langt den største del af ordreporteføljen således, at kunderne får leveret de ordrer, som de oprindelig havde bestilt, siger Lars Gantzel Pedersen.

De nye investorer fortæller yderligere, at man har smidt "så pænt et beløb ind, at man kan regne med Hanstholm Køkken fremover".