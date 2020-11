Nordjysk marmeladekonge: Ikke alle er så heldige som han

VRÅ:Den nordjyske marmeladekonge Richard Fynbo var ét stort spørgsmålstegn efter torsdagens pressemøde, der med ét drejede nøglen til Nordjylland om og isolerede os fra resten af landet - ja, verden.

Ud over at være formand for DI Vendsyssel ejer han også produktionsvirksomheden Fynbo Foods i Vrå med omkring 100 ansatte og en daglig produktion på ca. 100 ton fødevarer i primært frugt og grønt-afdelingen.

Der er døgnproduktion på fabrikken. De ansatte kommer fra flere egne af Nordjylland og kører dermed ind og ud af Hjørring Kommune. Det samme gør daglige leverancer af varer til produktionen.

Efter pressemødet anede Richard Fynbo ikke, om han var købt eller solgt. På det tidspunkt var der nemlig ikke nogen klar definition af, hvad en kritisk jobfunktion er, hvem der definerer det - og om en produktionsvirksomhed som hans overhovedet kunne få varer forbi kommunegrænsen og færdigvarer tilbage forbi den.

De spørgsmål kom der svar på efterfølgende, da det både blev slået fast, at fødevareproduktion er defineret som nødvendig forsyning - og at godstransport til fødevareproduktion derfor også er tilladt.

Richard Fynbo mener derfor, hans egen virksomhed kan fortsætte upåvirket af nedlukningen. Til gengæld forudser han problemer for en lang række nordjyske produktionsvirksomheder og servicefag, som opererer på tværs af kommunegrænser - f.eks. håndværkere.

- Har du et elektrikerfirma, kører du jo på tværs af by- og kommunegrænser hele tiden. Hvad med dem, spørger Richard Fynbo.

Fynbo Foods Fynbo blev grundlagt i 2002 i Vrå. I dag er virksomheden vokset til at være Danmarks største marmeladefabrik. Alle Fynbo produkter produceres stadig på fabrikken i Vendsyssel. Kilde: Fynbo Foods VIS MERE

Samtidig er det uomtvisteligt, at restauranter, barer og cafeer endnu engang betaler en høj pris. De skal lukke, og der bliver kun mulighed for at opretholde en vis omsætning på take away.

Richard Fynbo håber, at de kommende dage kaster det nødvendige lys over "spillereglerne" for det nordjyske erhvervsliv i den kommende tid.

På pressemødet lovede erhvervsminister Simon Kollerup (S) at "spænde det store sikkerhedsnet" ud under arbejdspladserne i Nordjylland. Ifølge erhvervsministeren indebærer det, at regeringen vil åbne hjælpepakkerne for alle nordjyske virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen.

Forhandlingerne om økonomien i det vil regeringen fredag begynde at forhandle med Folketingets øvrige partier, men som udgangspunkt er regeringen parat til at bruge "et meget stort beløb i milliardklassen" på at hjælpe Nordjylland igennem nedlukningen, forsikrede erhvervsministeren torsdag aften.

Richard Fynbo efterlyser konkrete svar på, hvem regeringens løfter om løn- og omsætningskompensation omfatter.

- Er det de erhverv, de tvangslukker - altså restauranter, barer og cafeer og den slags - de vil bruge hjælpepakkerne på, fordi det andet erhvervsliv skal køre videre? Det kan ikke passe, det er hele erhvervslivet. Det nægter jeg godt nok næsten at tro, at der er penge til, siger Richard Fynbo.