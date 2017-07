Nordjysk MF’er til minister: Flyselskaber skal følge regler

NORDJYLLAND: Det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) vil have transportministeren på banen for at sikre, at Trafikstyrelsen holder flyselskaberne fast på, at reglerne overholdes, når passagerer kommer i klemme ved eksempelvis flyforsinkelser, aflysninger og overbooking.

På det seneste har specielt lavprisselskabet Norwegian været i skudlinjen for selskabets håndtering af passagererne i forbindelse med forsinkelser og aflysninger. Flere passagerer har henvendt sig til NORDJYSKE med beretninger om manglende hjælp.

Omvendt fortalte en passager i avisen i går om en aflysning med et af de gamle selskaber, Air France, hvor alt var håndteret efter bogen. Og hvor selskabet selv henvendte sig til passageren og gjorde opmærksom på, at han kunne få kompensation.

Preben Bang Henriksen har skrevet til transportministeren for at få svar på, hvilke effektive sanktioner, danske myndigheder har fastsat for, at flyselskaberne overholder reglerne. Er der eksempelvis udstedt bøder eller andre former for økonomiske sanktioner? Han vil også vide, hvorledes Trafikstyrelsen kontrollerer, at de berørte passagerer har fået udleveret informationerne om deres rettigheder?

- Det viser sig stort set altid, at lavprisselskaberne ser stort på passagerernes rettigheder, siger Preben Bang Henriksen.

- Eksempelvis gives der ikke information om passagerernes ret til kompensation ved forsinkelse eller aflysning. Eller om retten til at blive transporteret med nærmeste alternative transportmulighed - dvs. med andre selskaber. Normalt henviser man af økonomiske grunde kun til næste mulighed med eget selskab, fortsætter han.

Efterhånden er der dukket firmaer op, som tilbyder at køre sagerne for de forsinkede passagerer. En udvikling Preben Bang Henriksen ikke er tilfreds med.

- Det er retssikkerhedsmæssigt dybt betænkeligt, at passagerer skal være nødsaget til at betale en del af deres retmæssige kompensation til klagefirmaer for overhovedet at komme igennem med et krav.