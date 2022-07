Nordjysk minister i nyt bilags-rod: Skrev forkert navn på middagsregning

NORDJYLLAND:Fødevareminister Rasmus Prehn (S) er havnet i en ny sag om bilagsrod i forbindelse med en middag på en fashionabel restaurant i København. Det skriver Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har de seneste uger afdækket flere sager, hvor Rasmus Prehn i sin tid som udviklingsminister spiste middage med journalister og lod ministeriet betale – og først efterfølgende betalte penge tilbage.

På den måde har Rasmus Prehn brugt ministeriet som kassekredit, hvilket er i strid med reglerne.

Nu viser det sig ifølge Ekstra Bladet, at Rasmus Prehn fejlagtigt har skrevet en forhenværende Nordjyske-journalist på bilaget i forbindelse med en middagsregning tilbage i juni 2020.

Her angav Rasmus Prehn, at han havde spist middag på Restaurant Undici på Christianshavn med journalist Søren Wormslev fra Nordjyske Stiftstidende. Men Søren Wormslev afviser at have spist en middag med ministeren.

- Jeg deltager ikke i sådan nogle arrangementer, hvor politikere betaler. Og jeg har ikke været ude at spise med Rasmus Prehn, siger Søren Wormslev til Ekstra Bladet.

Vil betale regning tilbage

På sin Facebook-side kalder Rasmus Prehn det en fejl, at en forkert journalist er registreret på et bilag.

- Det har jeg talt med den pågældende journalist om. Derfor har jeg rettet henvendelse til Udenrigsministeriet, hvor jeg var udviklingsminister, da fejlen blev begået, for at gøre dem opmærksom på problemet, skriver Rasmus Prehn.

Han skriver videre, at han nu vil betale hele regningen for middagen. Men han skriver ikke, hvem det var, han reelt spiste middag med.

Allerede i maj i år kom det i Ekstra Bladet frem, at Rasmus Prehn måtte kompensere statskassen for værtshusbesøg, mad og vin på en italiensk restaurant samt dyre frokostcaféer.

Siden har Ekstra Bladet fundet frem til flere tilfælde, hvor Prehn, både i sin tid som udviklingsminister og fødevareminister, i strid med reglerne har brugt ministeriet som kassekredit.

På Facebook skriver Rasmus Prehn, at han altid af egen drift har afregnet de beløb, han skulle.

- Men de seneste ugers kritik i Ekstra Bladet og efterfølgende i offentligheden har ikke været sjove. Jeg skulle aldrig have bragt mig selv i denne situation, men udvist større omhyggelighed. Jeg kan ikke skrue tiden tilbage. Jeg har handlet i god tro og ikke haft nogen vinding ud af det, skriver han.