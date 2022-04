Nordjysk multimillionær deler glædelig nyhed

Den nordjyske erhvervsmand og serieiværksætter Magnus Kjøller, der i dag er bosat i Dubai, skal være far for første gang.

Det skriver han på sin Facebook.

I anledningen af sin 38-års fødselsdag tidligere på ugen skrev han et takke-opslag til sine venner og følgere på det sociale medie. I samme opslag delte han den glædelige nyhed om, at han skal være far til efteråret.

- Den største gave var en, jeg fik for få måneder siden, og vi har ventet med at dele: Vi skal være forældre til en lille dreng!, skriver den kommende far.

Den nordjyske erhvervsmand startede sit iværksætter-eventyr som 15-årig, da han flyttede fra Bornholm til Aalborg. Dengang begyndte han at investere og designe hjemmesider for små virksomheder på Bornholm.

Det gik for alvor stærkt for Magnus Kjøller, da han som 20-årig åbnede datingsiden Hjertebanken.dk, der voksede sig stor og veltjenende. Siden har han investeret i både stål og motorveje, mens han har rykket teltpælene fra Aalborg til Dubai.

Han og husturen Sophie forventer at skulle være forældre til oktober.