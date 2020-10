Nordjysk nedtur: Optur på tyske turister vendt til bittert tab

HIMMERLAND:Der var egentlig udsigt til en fornuftig mængde tyske gæster i de nordjyske sommerhuse dette efterår. Men den tendens er med et trylleslag vendt til det modsatte.

- Vi kan allerede nu mærke, at aflysningerne er begyndt at komme ind, fortæller Jimmi Stæhr-Petersen, turistdirektør i Destination Himmerland.

Afbestillingerne kommer efter Udenrigsministeriets rejsevejledninger torsdag blev ændret. De nye retningslinjer har den konsekvens, at grænsen mellem Danmark og Tyskland blev sværere at passere. Ganske vist er adgangen til nordtyske Slesvig-Holsten stadig åben - men resten af Tyskland er nu markeret som et såkaldt orange land, og det btyder, at ikke-nødvendige rejser frarådes.

- Vi har lige nu en del tyskere, som har lejet sommerhuse, men mange af dem kan nu ikke få lov at komme ind i landet. Og det betyder selvfølgelig en del for os, at de her sommerhuse nu ikke bliver lejet ud alligevel, siger Jimmi Stæhr-Petersen.

Misser en god udvikling

Udviklingen ærgrer blandt andet turistdirektøren, fordi netop tyskerne i øget grad så ud til at have fået øjnene op for Danmark.

- Tyskerne har jo kigget på nogle af de få lande, som de faktisk kunne rejse til, og dér var Danmark en god mulighed.

Normalt er omkring 15-20 procent af sommerhusene under Destination Himmerland fyldt med tyskere på dette tidspunkt af året - men coronasituationen har faktisk gjort, at tyskerne har spillet en endnu større rolle end normalt på sommerhusmarkedet.

- Alt afhængigt af, hvorfra i de tyske delstater de kommer, så har de tre uger mere, hvor de kan holde efterårsferie. Og mange af dem har faktisk skubbet deres ferie fra tidligere til den periode, som vi nu er inde i. Det er nok 35-40 procent - eller måske op mod halvdelen - af sommerhusene her, der lige nu er lejet ud til tyskere, fortæller Jimmi Stæhr-Petersen og tilføjer:

- Det vil ikke være alle bookingerne, der forsvinder. Men vi står da og kigger ind i, at i hvert fald 60-70 procent af de sommerhuse, der er booket, bliver aflyst.

Langtidsperspektiv bekymrer

- Det betyder selvfølgelig noget økonomisk, at sommerhusene ikke bliver lejet ud, så på den måde gør det ondt. Men det er heller ikke sådan, at verden falder sammen for os lige nu og her. For det er ikke den her sæson, som vi først og fremmest lever af.

Jimmi Stæhr Petersens bekymring retter sig mere fremad

- Det her er måske allermest alvorligt på den længere bane, for vi taber noget af pusten i forhold til det tyske marked. Hvis nu det mere generelt bliver sådan, at man ikke må rejse på tværs af landegrænser, så begynder tyskerne måske - ligesom vi danskere selv har gjort denne sommer - at blive hjemme. Og så rejser de i stedet indenfor Tysklands grænser.

- Så jeg frygter, at jo mere vi presser dem ud af det danske sommerhusmarked, jo sværere får vi ved at få dem ind igen. Det betyder, at vi formentlig skal bruge endnu mere økonomi og en enorm indsats for at vinde tyskerne tilbage igen, lyder spådommen fra turistdirektøren.