Nordjysk nødrespirator er færdig: Nu deles opskriften med verden

AALBORG:En gruppe forskere på Aalborg Universitet har knoklet på højtryk de seneste uger på at udvikle en nødrespirator, der skal komme manglen på respiratorer verden over til livs.

Resultatet er nu klar til deling i Danmark og resten af verden. Det oplyser Aalborg Universitet (AAU) i en pressemeddelelse.

En dispensation for Ce-mærkning samt fondsmidler gør det muligt for forskerne at producere 25-30 respiratorer i en fart, hvis de danske myndigheder skulle få behov for det.

Opskriften deles med verden

Forskerne lægger alle specifikationer om respiratoren ud på nettet frit tilgængeligt for alle i verden, der ønsker at producere den. Og det kan gå stærkt.

Fordelene ved denne nødrespirator er nemlig, at den kan produceres af industrikomponenter, som er tilgængelige stort set over alt. Den er relativ enkel og billig at producere, og den har de samme nødvendige funktioner som en traditionel respirator, men er ikke så kompleks og højteknologisk i produktion og anvendelse.

- Det er et godt eksempel på, hvordan forskning kan gøre en konkret og hurtig forskel i kampen mod coronavirus – endda med viden, der kan komme hele verden til gavn. Jeg er meget imponeret over, så hurtigt det er gået med at opnå resultater, der kan gavne behandlingen af patienter og bidrage til, at vi udnytter kapaciteten i sundhedsvæsenet bedst muligt, udtaler uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen.

Rektor på AAU, Per Michael Johansen, er enig:

- Først og fremmest en stor tak til forskerne for at have arbejdet næsten uafbrudt de seneste uger med at finde en løsning, der i sidste ende kan redde menneskeliv. Det fortjener stor anerkendelse, siger han.

Specifikationer og informationer om nødrespiratoren er gjort tilgængelige på dette website, og den gode nyhed udbredes blandt andre via Dansk Industri og dennes søsterorganisationer i verden.