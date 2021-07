Nordjysk opfindsomhed, når det er allerbedst

Den danske kultur er i høj grad en lønmodtagerkultur, hvor iværksætteri er noget, vi snakker om, men ikke praktiserer. Det er med til at kvæle initiativ og virkelyst, men så er det godt, at vi har driftige danskere – heriblandt nordjyder – som kan gå imod strømmen.

I Nordjyske har vi de seneste dage portrætteret to af slagsen. Først landmanden Hans Henrik Thomsen, der på en gård uden for Brønderslev har opfundet en ny måde at holde grise på. Hans mobile grisestald er god for miljøet, god for dyrene – og god for smagen på det kød, vi spiser.

Kort sagt en god idé.

Senere bragte vi historien om Søren Agersbæk Jensen og Søren Bondo Andersen. De har sammen udviklet en algoritme, der forudsiger elpriserne. På blot tre år er makkerparrets virksomhed blevet 160 millioner kroner værd.

Et klassisk eksempel på, at man med vovemod, drivkraft og en god portion opfindsomhed på kort tid kan skabe noget stort.

- Vi kunne i teorien læne os tilbage og lade computeren tjene millioner, som en af stifterne siger.

At turde springe ud som iværksætter er ikke en selvfølge i Danmark. Selvstændige og medarbejdende ægtefæller udgør i dag halvt så stor en andel af samtlige beskæftigede, som de gjorde i 1980’erne.

Samtidig har Danmark den laveste andel selvstændige i EU. Helt præcist 6,6 procent.

Måske er det derfor, at vi har så travlt med at hylde foretagsomhed. At vi beundrer de mennesker, som tør træde ud af lønmodtagerhjulet. Fordi der ikke er forfærdeligt mange af dem.

I medierne idoliseres typer som Jacob Risgaard og Jesper Buch. De er blevet vor tids rockstjerner. Kort sagt: Vi er vilde med iværksættere og iværksætteri. Vi vil bare – lidt groft sagt – ikke forfølge det selv.

Det er en skam. Samfundet kan ikke stå alene på Ole Opfinder-typer, men ej heller uden.

Iværksættere er med til at udfordre eksisterende virksomheder og dermed bidrage til øget effektivitet. Og de har en positiv indflydelse på jobskabelsen. I hvert fald på lang sigt.

Nytænkning og nyskabelse er med til at skubbe samfundet fremad. Det gælder i alle sammenhænge – også i erhvervslivet. Derfor er der brug for, at innovative, handlekraftige danskere har lyst til og mulighed for at skabe nye virksomheder i Danmark.

Politikerne bør gøre meget – og også gerne mere – for at bane vejen for iværksættere. For penge i deres lommer er i sidste ende penge i alles lommer.

Mens vi andre troligt passer vores 8 til 16-job, kan Hans Henrik Thomsen udvikle videre på sin mobile svinestald. Og Søren og Søren kan læne sig tilbage og se millionerne rulle ind.