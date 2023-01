Nordjysk par sælger guldæg: - Det her er en eksklusivitet, man godt kan blive en del af

FREDERIKSHAVN: Det bliver næppe mere eksklusivt.

I den virkelige verden er der vel ingen, der reelt set kan lægge "guldæg" - men beluga-støren er nok det væsen, der kommer tættest på.

Eksempelvis kan en enkelt lille dåse med den fornemme beluga-kaviar snige sig op på omkring 800 kroner - for blot 15 gram.

Trods prisen er der alligevel ret mange, der gerne vil smage den særdeles kostbare stør-rogn - og det håber et ægtepar fra Frederikshavn nu at gøre til en forretning.

- Vi synes jo, at eksklusiviteten ved det her produkt er spændende. Når man fortæller folk, at man sælger kaviar, så er det altid noget, som folk har lyst til at høre mere om, fortæller 42-årige Charlotte Kamp Thuesen.

- Mange folk har jo godt nok hørt lidt om kaviar, men alligevel ved de ikke ret meget om det. Men der er flere og flere, der får øjnene op for at prøve det. Og selv om det kan være meget dyrt, så er det også sådan, at de fleste har råd til at købe de billigste kaviar-varianter - det er faktisk ikke dyrere, end når man deler en flaske vin. Så selv om det er eksklusivt, så er det også en eksklusivitet, som man godt kan være en del af, tilføjer hun.

Foto: Martél Andersen

Greb en mulighed

Egentlig er det Charlotte Kamp Thuesens mand - 50-årige Esben - der er årsagen til, at parret nu forhandler kaviar.

Tidligere var han salgsdirektør ved frederikshavner-firmaet Chrisfish, men de senere år har han med udgangspunkt i sit eget firma Kamp Food fungeret som salgs-agent for Chrisfish - og i øvrigt også to andre producenter i seafood-branchen. Her han blandt andet handlet med rejer i lage og med jomfruhummere til grossister i både Danmark, Tyskland, Østrig og Schweiz. Men på et tidspunkt var der en kaviar-leverandør til en tysk kunde, der søgte en forhandler i Skandinavien.

Parret bag Kamp Food Kamp Food ApS drives af Esben Kamp Thuesen fra adressen Ellehammervej 13 i Frederikshavn.

Tidligere har firmaet kun bestået af Esben Kamp Thuesen - men fra sommeren 2022 er også Charlotte Kamp Thuesen blevet ansat i virksomheden. Det skyldes, at Kamp Food er begyndt at sælge kaviar.

Charlotte og Esben Kamp Thuesen har i 15 år boet sammen på Grønland. Men for snart fem år siden flyttede de til Frederikshavn.

Hun er født og opvokset på Grønland - mens han er født i Nordjylland. Sammen har de tre børn på henholdsvis 5, 11 og 13 år.

Ved siden af arbejdet med at sælge kaviar, er Charlotte Kamp Thuesen også medejer af crossfit-centeret "Garagen" i Frederikshavn. VIS MERE

- I første omgang synes jeg egentlig ikke, at det var interessant, fordi jeg havde meget at se til i forvejen. Men da tanken så fik lov at bundfælde sig, så kunne jeg godt se, at det måske alligevel kunne give mening, fordi det langt hen ad vejen ville handle om salg til det samme segment, som jeg i forvejen har kontakt med, forklarer Esben Kamp Thuesen.

- Jeg luftede det derefter for et par kunder, som syntes, at det var interessant - og det var nok afgørende for, at vi turde at springe ud i det.

Foto: Martél Andersen

Charlotte skal løfte projektet

Charlotte Kamp Thuesen er nok i Frederikshavn mest kendt som crossfit-instruktør. Men da hun i april 2022 fik to nye partnere med i sit motionscenter "Garagen", så har det givet hende mulighed for at bruge nogle arbejdstimer på at give kaviar-projektet luft under vingerne.

- Nu har vi så småt været i gang siden sommeren, og jeg synes, at folk har taget rigtigt godt imod vores kaviar. Men vi skal stadigvæk lave en del branding, og vi skal i det hele taget have øget kendskabsgraden til vores kaviar, siger Charlotte Kamp Thuesen.

- Der er en enorm dybde i smagen, og mange bliver overraskede over de egenskaber og den struktur, der er i kaviaren. Den har sådan en cremet nøddeagtig smag, forklarer hun.

Kaviaren kommer fra stør-farme i både Europa og i Kina.

Kaviar i en krisetid?

Umiddelbart kunne man jo godt tænke, at det for tiden må være svært at sælge kaviar. For der er lige nu lang tid til næste nytårsaften, og vi befinder os desuden midt i en periode, hvor folks købekraft er presset.

Men det bekymrer ikke ægteparret.

Foto: Martél Andersen

- Kaviar er meget hypet lige nu, så der sker faktisk meget i markedet, forklarer Charlotte Kamp Thuesen, der suppleres af sin bedre halvdel.

- Det her har selvfølgelig været den første jul, hvor vi har været klar til at sælge. Og det har været en okay start, så havde det været december hver måned, så havde det her jo været rigtigt sjovt. Men det er da klart, at vi har en forventning om, at første kvartal af året bliver lidt mere afdæmpet, lyder det fra Esben Kamp Thuesen.

- Men vi er i gang med at bygge noget op, og vi skal minde folk om, at kaviar kan og bør nydes året rundt. Kaviar bliver oftere og oftere noget man nyder, når man forkæler sig selv og sine nærmeste. Samtidig er der lige om hjørnet eksempelvis Valentinsdag, og snart kommer også påsken. Og om sommeren er der jo også mange anledninger til at spise kaviar, tilføjer han med et smil.

Salget kommer hovedsageligt til at foregå til en blanding af grossister, vinbutikker, specialbutikker og fiskehandlere - som så videresælger varerne til slutbrugerne.

Men Charlotte Kamp Thuesen er dog allerede også i fuld gang med at arrangere events i form af kaviar-smagninger - de tilbydes til både virksomheder og til privatpersoner.

Man kan på hjemmesiden www.exclusiv-caviar.dk få flere oplysninger om kaviaren fra Kamp Food.

Hvor meget koster kaviar? Kamp Food forhandler som udgangspunkt fem forskellige slags kaviar - men kan også skaffe andre varianter, hvis kunderne efterspørger det. Dåserne kan fås i størrelser på mellem 15 gram og 1000 gram. Herunder er der taget udgangspunkt i de mindste dåser - og 15 gram er faktisk nok til at fire mennesker kan smage. Baerii: Koster cirka 179 kroner for 15 gram. Baerii er prismæssigt den mest tilgængelige kaviar. Den har en mild krydret og let nøddeagtig aroma med en smøragtig tone.

Osetra: Koster cirka 249 kroner for 15 gram. Osetra - eller oscietra - er den mest populære kaviar på verdensplan. Den har en spændende nøddesmag, komplekse aromaer samt en glat og fløjlsagtig tekstur.

"Premium Selection": Koster cirka 249 kroner for 15 gram. Her er der tale om kaviar fra en hybridstør. Rognen har en lidt mere fast struktur og er farvemæssigt lidt lysere. Den har en smøragtig aroma og en lang eftersmag.

Schrenkii: Koster cirka 319 kroner for 15 gram. Schrenkii-kaviar er kendetegnet ved lidt større æg, der er mere gullige i farven. Smagen er nøddeagtig med frugtlignende og cremede noter. Faktisk er lige netop denne variant Charlotte Kamp Thuesens egen favorit.

Beluga: Koster cirka 799 kroner for 15 gram. Beluga er den største og dyreste kaviar i verden. Kaviaren udmærker sig ved sin unikke fine, cremede, milde smag. Beluga er den mest berømte kaviar i verden - og smelter bogstaveligt talt på tungen, når den indtages. VIS MERE