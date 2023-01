Nordjysk rigmand med vildt tilbud til Løvens Hule-firma: Jeg vil give det dobbelte!

AALBORG:Mangemillionærer Dubai ser også Løvens Hule.

I hvert fald den nordjyske rigmand Magnus Kjøller, der er bosat i millionbyen.

Han har tilsyneladende udset sig en god forretning i torsdagens afsnit af det populære TV-program. Så god, at han nu - helt offentligt - overbyder en af løverne.

I et opslag på Linkedin tilbyder rigmanden fra Aalborg at købe hele virksomheden TakeCharge, der sælger ladeløsning til elbiler og hybridbiler.

I torsdagens afsnit kunne elbilselskabet forlade hulen med en investering fra løvinden Anne Stampe Olesen, der smed 1,5 mio. kr. i mod en ejerandel på 10 procent.

Virksomheden er værdisat til 15 millioner kroner.

Men nu tilbyder Magnus Kjøller altså - i et offentligt opslag - at købe hele virksomheden for det dobbelte.

- Tillykke Anne Stampe Olesen og Nordic Female Founders… I har lavet et røverkøb med TakeCharge ApS, indleder han.

I opslaget fortæller han også, at et af hans porteføljeselskaber, PowerFuel A/S, laver det samme som TakeCharge.

Kjøller købte tilbage i april 20 procent af Power Fuel gennem et andet af sine porteføljeselskaber - nemlig elselskabet Velkommen A/S.

Det lidt utraditionelle Linkedin-opslag fik på kort tid stor opmærksomhed.

- Det her med offentlige opkøb må gerne blive en thing. Det bliver spændende at se svaret! lyder en af kommentarerne.

Begyndte som 15-årig

Magnus Kjøller flyttede som 15-årig fra Bornholm til Aalborg, hvor han begyndte karrieren som serieiværksætter. Først med investering og design af hjemmesider for små virksomheder på hjemøen Bornholm. Sidenhen fik han succes med datingsiden HjerteBanken.dk og med virksomheden Pointworld.

Han har flere gange trukket overskrifter med sine virksomheder, der i flere tilfælde har været politianmeldt for ulovlig markedsføring.

Siden 2014 har han været bosat i Dubai. Men hans private holdingselskab er fortsat registreret i Nørresundby og rummer en formue på 223 millioner kroner.

I dag investerer han fra sin residens i millionbyen formuen i ejendomme og startup-virksomheder.

Hans portefølje spænder bredt over alt fra mode til bilvask og et 100 år gammelt stålværk i Birmingham.

Gennem ejendomsselskabet Kjøller Ejendomme A/S ejer han omkring 225 lejemål. Og via en række partnerskaber tæller hans portefølje yderligere 100 lejemål.