Nordjysk robot skal hjælpe med at bekæmpe coronavirus

AALBORG:Nordjyske LT Automation medbringer en helt nyudviklet desinficeringsrobot, der bekæmper covid-19, når robot- og automationsbranchen fra 8.-10. september samles til ”Automatik i Brøndby Hallen”.

Aalborg-virksomheden LT Automation har i mere end 30 år udviklet og solgt innovative automationsløsninger primært til sundhedssektoren og velfærdsområdet, og den helt nye ”Desinfection Robot” kan bruges bl.a. på kommunale plejehjem, på hospitaler, i lufthavne og andre steder, hvor store grupper samles, og hvor sårbarhedsrisikoen er høj.

I fjor fik LT Automation DIRAs automationspris for sin evne til at udvikle robotløsninger til sundhedssektoren. Siden er verden som bekendt blevet ramt af covid-19 pandemien, og bekæmpelse af udbredelse af covid-19 smitten er årsagen til lanceringen af det seneste produkt fra LT Automation.

I tæt samarbejde med de to danske robotvirksomheder - Enabled Robotics og Technicon - har LT Automation netop udviklet - Disinfection Robot - der kom på markedet i august.

Via virus- og bakterienedbrydende lys dræber den effektivt vira og bakterier på udsatte steder - eksempelvis håndvask og dørhåndtag.

- Vi tror på, at et tæt branchesamarbejde sikrer stærke og holdbare løsninger. Gennem samarbejdet med Technicon og Enabled Robotics viser vi hvordan vi med ny teknologi kan løse omfattende og nye udfordringer. Både Technicons og Enabled Robotics medarbejdere har dyb indsigt i hvad der er muligt robotteknologisk. Ved at anvende faglig indsigt, innovativ tænkning og samarbejde tæt løser vi udfordringer, der optager store dele af befolkningen, siger direktør og indehaver Lasse Thomsen i en pressemeddelelse.