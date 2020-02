Nordjysk satellitkommunikation får del i ESA-millioner

NØRRESUNDBY:Den nordjyske producent af systemer til satellitkommunikation Gatehouse Telecom har netop indgået en millionaftale med det europæiske rumagentur ESA.

Løsningen arbejder mod udviklingen af en softwareløsning til kommunikationsatellitter og IoT-enheder og tager udgangspunkt i en eksisterende teknologi, der i dag benyttes til landbaserede netværk.

Det oplyser Gatehouse Telecom i en pressemeddelelse.

GateHouse Telecom vil tilpasse teknologien til satellitter og på den måde forlænge eksisterende netværks rækkevidde til fjerntliggende regioner, der lige nu ikke er dækket.

- I dag er størstedelen af kommunikationsnetværk båret af landbaserede master eller kabler, hvilket gør det enten umuligt eller meget dyrt at kommunikere med enheder i fjerne egne som eksempelvis på havet eller polerne. Her skal GateHouses løsning fungere som netværksoperatørernes forlængede arm ved at lade satellitter tage over, hvor deres jordnetværk ikke rækker længere, så det bliver billigere at levere data til afsides områder, siger business development manager hos GateHouse Telecom Per Koch.

23 fordelte millioner

Virksomheden oplyser ikke, hvor mange millioner, det drejer sig om, at men at den sammen med otte andre danske virksomheder har fået tildelt sammenlagt 23 millioner kroner.

Ifølge Per Koch vil softwareløsningen være særligt interessant for virksomheder, der benytter sig af IoT-løsninger til at kommunikere med eksempelvis skibe til søs, fly i luften eller målestationer og overvågningsenheder i fjerne egne.

Det er således et stort marked, GateHouse Telecom nu træder ind på, og derfor har virksomheden også selv valgt at investere i projektet, fortæller Per Koch:

- (…) det rummer en rigtig god forretning for os da det globale marked for satellit baseret IoT løsninger forventes at have en samlet størrelse på mellem 35 og 45 milliarder kroner i 2025. Derfor har vi også selv valgt at investere penge i projektet, så vi allerede kan få løsningen på markedet inden for de næste to til tre år, siger han.