Nordjysk serieiværksætter går ind i nyt projekt: Vil overtage "lidt søvnigt" marked

NORDJYLLAND:Den nordjyske serieiværksætter Jacob Risgaard har involveret sig økonomisk i endnu et projekt.

Sammen med erhvervsfolkene Mia Wagner og Jan Lehrmann har Coolshop-medejeren Jacob Risgaard netop købt 30 procent af DecoFarver.dk. Det skete i DR-programmet Løvens Hule, hvor de tre erhvervsfolk er en del af panelet.

DecoFarver.dk er på få år er lykkedes med at udnytte et tilsyneladende stort hul i markedet for salg af maling på nettet. De to stiftere af virksomheden, Jesper Laursen og Brian Dennis Jensen, er således forlængst vokset ud af den efterhånden obligatoriske iværksættergarage for i dag at stå over for det første spadestik til et nyt domicil i Odense.

Jesper Laursen, som selv har en fortid som ansat i en malerbutik, og barndomsvennen Brian Dennis Jensen havde en drøm om at starte en e-butik, og da de begge kunne se, at der ikke blev solgt ret meget maling på nettet tilbage i 2012, var der ikke langt til etableringen af det, der i dag er Danmarks største specialiserede internet-butik på området. DecoFarver sælger således maling for godt 36 millioner kroner om året.

- At male er det gør-det-selv-arbejde, som allerflest danskere tør kaste sig over. Vi ser derfor et stort potentiale i at tilbyde landets billigste og bedste produkter kombineret med en lige så god onlinerådgivning som den, man får i en butik. Det er et stort set uopdyrket marked, og vi har med investeringen fra Løvens Hule ambitioner om en snarlig ekspansion til Sverige, hvor vi vurderer, at vi kan gentage succesen. Ydermere skal vi bruge et nyt og meget større domicil i Odense, siger Jesper Laursen, medejer af DecoFarver.dk i en pressemeddelelse.

Ud over den fysiske butik i Odense ønsker DecoFarver på sigt at etablere fysiske butikker i landets fire største byer. I den proces skal Løvernes kombinerede erfaring sikre DecoFarver en endnu mere dominerende plads i bevidstheden hos det danske gør-det-selv-folk.

- DecoFarvers tal alene gør det til en imponerende investeringscase, og vi tror meget på, at det kan lade sig gøre at tage endnu større markedsandele fra det lidt søvnige e-marked for maling. Kombinationen af veluddannet fagpersonale, der kan rådgive kunderne, og en prispolitik, der er meget svær for konkurrenterne at slå, gør, at vi står med en gylden mulighed for at blive en endnu større forretning. Lykkes vi på samme måde med etableringen i andre lande, hvor markedssituationen er nogenlunde den samme, ser vi på en rigtig spændende virksomhed i løbet af de kommende år, siger Jacob Risgaard i samme pressemeddelelse.