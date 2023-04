Nordjysk serieiværksætter går sammen med Saxo Bank-stifter

NØRRESUNDBY:Den nordjyske iværksætter og serieinvestor Magnus Kjøller har fra sin bopæl i Dubai foretaget endnu en investering.

Denne gang har han kastet sin kærlighed og kapital på virksomheden Supertrends.

Det oplyser Magnus Kjøller i en pressemeddelelse.

Supertrends er en platform, der overvåger innovationer og teknologiske markedstrends - og formidler denne viden videre til sine betalende brugere.

Som bruger får man på den måde adgang til analyser og prognoser for fremtidens trends og nye teknologiske løsninger på markedet.

- Forestil dig at få morgendagens avis leveret allerede i dag. At kunne se ind i fremtiden er den ultimative hellige gral, og som investorer kommer vi selv til at bruge Supertrends som et vigtigt værktøj i vores beslutningsprocesser fremover, siger Magnus Kjøller.

Supertrends er grundlagt af finansmanden og investoren Lars Tvede.

Platformen fik for kort tid siden Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensen med i ejerkredsen.

Og nu er Magnus Kjøller altså også sprunget med på vognen.

Den nordjyske serieiværksætter har foretaget sin seneste investering gennem Kjøller A/S.

Selskabet har endnu ikke offentliggjort sin årsrapport for 2022.

I 2021 var oveskuddet efter skat på 41 millioner kroner.

Egenkapitalen i selskabet var ved udgangen af året på 223 millioner kroner.