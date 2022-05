Nordjysk skaldyrskæmpe skal levere "En Bid af Danmark" til Lidl

NYKØBING: Lidl har netop lanceret produktserien ’En bid af Danmark’ for at gøre det nemmere at vælge lokale, danske kvalitetsprodukter. En af de danske leverandører er Vilsund Blue, der glæder sig til at tilbyde skaldyr, der er certificeret af MSC.

Virksomheden har ambitioner om at blive danskernes foretrukne leverandør, når det kommer til danske, MSC-certificerede fisk og skaldyr, og seneste skridt i den målsætning er et endnu mere ambitiøst samarbejde med dagligvarekæden Lidl.

Vilsund Blue har været leverandør til Lidl siden 2019, men nu udvides samarbejdet, og Vilsund Blue skal fremover levere muslinger, både ferske og på glas, til Lidls nye serie ‘En bid af Danmark’.

Serien skal gøre det nemmere for Lidls kunder at tilvælge lokale, danskproducerede produkter og består af omkring 40 produkter fra 15 små og mindre leverandører.

- Hos Lidl oplever vi en stigende efterspørgsel på både danske og helt lokale fødevarer. Derfor får vi nu flere lokale fødevarer af høj kvalitet på hylderne til gode priser, heriblandt MSC-certificerede muslinger fra Vilsund Blue, som, vi håber, vil havne på endnu flere middagstallerkener i de danske hjem, fortæller Lidls indkøbsdirektør, Rasmus Pape.

Samarbejdet betyder, at Vilsund Blue nu leverer muslinger fra Limfjorden til alle Lidls 138 danske butikker samt til Lidl-butikker i landende Tyskland, Schweiz og Østrig som sæsonvare.

Poul Kærgaard er opvokset i en muslingefiskerfamilie, og i en alder af blot 20 år stiftede han Vilsund Blue. I dag, 36 år senere, beskæftiger Vilsund Blue 70 medarbejdere, fordelt på tre lokale fabrikker i Nykøbing.

- Lidl har været med til at åbne døren til det danske og udenlandske marked, hvor vi i samarbejde har været med til at udvide forbrugernes horisont omkring muslinger som en lokal og klimavenlig fødevare. I Danmark er vi så heldige at kunne fiske nogle af verdens bedste blåmuslinger i vores egne farvande, og danskerne skal naturligvis kunne nyde denne lokale delikatesse, og det bliver nu mere tilgængeligt gennem samarbejdet med Lidl og deres "En bid af Danmark"-serie, udtaler Poul Kærgaard, administrerende direktør i Vilsund Blue.

Vilsund Blue blev som det første muslingefiskeri i verden certificeret af MSC (Marine Stewardship Counsel) i 2010 for bæredygtigt muslingefiskeri. MSC-standarderne følger internationale retningslinjer for bedste praksis for certificering og miljømærkning og er udviklet i samråd med fiskeindustrien, forskere, miljøforkæmpere, eksperter og interessenter.

Overordnet set måler fiskeristandarden bæredygtigheden af fiskeriers fangst af vildtlevende fisk, og netop arbejdet med bæredygtighed gennemsyrer hele Vilsund Blues værdikæde - lige fra selve fiskeriet, over produktionen til det direkte salg til kunden.

I processen er der eksempelvis intet, der går til spilde fra muslingerne. Spild bruges blandt andet til muslingefond og pulver, der kan bruges som smagsforstærkere i madlavningen. Selv de tomme skaller knuses og bruges til hønsefoder.

- Vores mål er at blive danskernes foretrukne leverandør af bæredygtige fisk og skaldyr. Vores samarbejde med Lidl bidrager i høj grad til at udvide forbrugernes horisont i forhold til at muslinger er en lækker, lokal og klimavenlig fødevare, afslutter Poul Kærgaard, direktør hos Vilsund Blue.

Blåmuslinger er desuden en utrolig klimavenlig fødevare, da de har et meget lavt klimaaftryk. Den store klimadatabase skriver, der er udledes 0,22 kilo CO2 pr. ved produktion af et kilo målmuslinger, og sammenligner man det med hakket oksekød, så udledes der 30,84 kilo CO2 ved produktion af samme mængde, ifølge tal fra Den store klimadatabase.