Nordjysk slagteri bremser op: 50 medarbejdere sendes på fordeling

SÆBY:Det kniber lige nu gevaldigt med at afsætte skinke til det asiatiske marked - og derfor er Danish Crown i Sæby nu nødt til at skære midlertidigt ned i medarbejderstaben.

Med virkning fra uge 7 bliver cirka 50 medarbejdere i slagteriets udbeningsafdeling sendt på en arbejdsfordeling.

- Det er et udtryk for, at vi har en nedgang i ordrerne på nogle bestemte produkter. Men vi forventer kun, at det er midlertidigt - og derfor har vi valgt at medarbejderne går på fordeling i en periode, forklarer Jens Hansen, der er pressechef ved Danish Crown.

- Når man laver en aftale om fordeling, så gælder den som udgangspunkt i 13 uger - men du kan også stoppe den fra dag til dag, hvis vi om eksempelvis to eller fire uger har nok at se til igen.

Medarbejderne, der er på fordeling, skal fra uge 7 arbejde hver anden uge og være på dagpenge i de øvrige uger.

- Og det kan lade sig gøre at køre det på den måde, fordi de varer, der arbejdes, er nogle, der fryses ind og sælges ud af Europa, siger Jens Hansen og tilføjer:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi er nødt til at gøre det her. Men i den her situation er det en god løsning, fordi vi tror og håber på, at det her er midlertidigt.

Ifølge Danish Crowns hjemmeside er der cirka 770 ansatte på slagteriet i Sæby.