Nordjysk smykke-eventyr er gået konkurs

NORDJYLLAND:En nordjysk drøm om at sælge smykker til discountpris er blevet knust.

Retten i Aalborg har således i fredags taget selskabet Smykkeoutlet ApS under konkursbehandling.

Tidligere har virksomheden haft fysiske butikker i både Hobro, Hjørring, Randers og Aalborg, men alle fire butikker er i løbet af 2022 blevet lukket.

- Der er blevet indgivet en konkursbegæring fra Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen har godt 400.000 kroner til gode i virksomheden, fortæller Jens Pontoppidan, der er udpeget som kurator i konkursboet.

Gennemførte navneskifte

Navnet Smykkeoutlet ApS fik virksomheden først 8. november 2022 - og ved det tidspunkt var de økonomiske problemer tilsyneladende allerede blevet uløselige.

Hidtil havde selskabet heddet "Guldmøller Outlet" - og det var også under det navn, at man gennem de fire fysiske butikker solgte smykker til kunderne.

Det skal i øvrigt i den forbindelse understreges, at der under navnet "Guldmøller" sælges smykker og ure fra to andre butikker i henholdsvis Hjørring og Hobro.

Disse to butikker ligger i et andet selskab - så det er vigtigt at understrege, at de ikke berøres af den nævnte konkurs.

En løfterig start

Selv om outlet-salget af smykker altså er løbet ind i problemer, lignede "Guldmøller Outlet" i den indledende fase et spændende iværksætter-eventyr.

Idéen var at købe overproduktion af sølvsmykker fra udenlandske fabrikker. Smykkerne mente firmaet, at man kunne sælge med en stor besparelse for kunderne - til priser på henholdsvis 100, 200 og 300 kroner.

På sin Facebook-side meddelte Guldmøller Outlet i september 2020, at man var på udkig efter nye medarbejdere - og havde en ambition om at åbne butikker over hele landet.

Ordene blev også fulgt op med handling, for på trods af corona-udfordringerne havde man allerede i februar 2021 åbnet butikker i både Hobro, Aalborg, Randers og Hjørring.

Det blev der blandt andet fortalt om i et interview med TV 2 Nord.

Regnskab med problemer

Men sidenhen har det altså knebet gevaldigt med at få økonomien til at hænge sammen, hvilket blandt andet kan aflæses af det seneste årsregnskab fra virksomheden.

Regnskabet blev offentliggjort for et år siden, og det viser, at der har været et underskud på godt en million kroner - og en negativ egenkapital på 992.000 kroner.

I ledelsesberetningen kan man læse, at der allerede på det tidspunkt et "væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift" - og den tvivl er altså nu blevet virkelighed.

Ifølge kurator Jens Pontoppidan er der hverken smykker eller andre nævneværdige aktiver i konkursboet.

Nordjyske har været i kontakt med én af de to ejere bag selskabet. Han ønsker ikke at medvirke til en omtale af konkursen.