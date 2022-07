Nordjysk "spion-sag" slut: Det var en fejl at hænge Steen ud som forbryder

HANTSTHOLM/HIRTSHALS:Hele historien er som grebet ud af en spion-roman. Men nu er der sat endegyldigt punktum i den spektakulære sag mellem to nordjyske havne, hvor en ledende medarbejder blev beskyldt for industrispionage.

Hanstholm Havn Foto: Henrik Bo

Datatilsynet har nu udtalt skarp kritik af Hanstholm Havn.

"Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Hanstholm Havns behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesloven.", skriver Datatilsynet i sin afgørelse.

Alle var glade

Sagen handler om, at Steen Harding Hintze startede i nyt job som salgschef hos Hanstholm Havn 1. januar 2021. Han var en kæmpekapacitet indenfor området for grøn energi, så alle var glade. Samtidig med Steen Hintzes ansættelse blev der også ansat ny drifts- og vicedirektør (Søren Kanne Zohnesen).

Sagen kort 1. januar 2021: Steen Harding Hintzse (SHH) starter som salgschef på Hanstholm Havn. Allerede inden første arbejdsdag og flere gange i januar forhandler han med konkurrenten, Hirtshals Havn, om nyt job.

29. januar 2021: SHH underskriver ansættelseskontrakt med Hirtshals Havn.

31. januar 2021: SHH opsiger sit job som salgschef på Hanstholm Havn for i stedet at blive udviklingsdirektør hos konkurrenten Hirtshals Havn. Begge havne har kommunalt selvstyre. Samme dag bliver han bortvist af Hanstholm Havn, der mistænker ham for at lække fortrolige dokumenter.

Februar 2021: Hanstholm Havn politianmelder SHH for at have videresendt fortroligt materiale til sin private mail. Det drejer sig om dokumenter, der omhandler havnens udvikling, økonomi og strategi samt interne og fortrolige notater. Ifølge Hanstholm havn var dette et brud på loven om forretningshemmeligheder.

1. marts 2021: SHH starter i sit nye job som udviklingsdirektør for Hirtshals Havn.

29. september 2021: Midt- og Vestjyllands Politi finder intet grundlag for at rejse sigtelse mod SHH. Der indgås forlig mellem DJØF, på vegne af SHH og Hanstholm Havn, som indvilliger i at betale 50.000 kroner i tort til SHH samt 5000 kroner til DJØF for brud på overenskomsten.

24. juni 2022: Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at Hanstholm Havns behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesloven. Det er sket i forbindelse med, at havnen har udsendt for detaljerede pressemeddelelser om sagen. Kilder: Hanstholm Havn, Datatilsynet VIS MERE

- Jeg er meget glad for, at Steen og Søren har sagt ja til at blive en del af holdet, der skal løfte Hanstholm Havn til nye højder, sagde Nils Skeby, direktør, Hanstholm Havn, inden Steen Hintze startede i jobbet.

Mistanke om spionage

Allerede inden sin første arbejdsdag havde Steen Hintze dog forhandlet med konkurrenten, Hirtshals Havn. Da han allerede efter en måned meddelte sin afgang, var ledelsen ikke alene rystet. Den bortviste ham med en mistanke om industrispionage hængende over hovedet.

Nils Skeby, tidligere direktør, Hanstholm Havn. Foto: ADP

- Det her er højest usædvanligt. Jeg har aldrig tidligere oplevet noget lignende. At en anden havn går ind og stjæler en medarbejder, der oven i købet har taget vores strategiplan med under armen. Det er vi meget rystede over, sagde Nils Skeby, direktør, Hanstholm Havn, dengang.

Politianmeldelse og renselse

Kort efter politianmeldte havnen Steen Harding Hintze. Nogle måneder senere blev sagen afvist og parterne indgik forlig, hvor den bortviste havnechef blev tilkendt en større erstatning for brud på overenskomsten.

- Jeg er utroligt glad. Nu er mit navn blevet renset. Jeg er blevet beskyldt for at have været en gemen forbryder. Det har påvirket mig og min familie utroligt meget, sagde Steen Harding Hintze i forbindelse med forliget.

Steen Harding Hintze. Privatfoto

Ledelsen på Hanstholm Havn var dog ikke enig i, at Steen Harding Hintze var renset. Ledelsen mente ikke, der var meget, den kunne lære af sagen.

- Vi tager til efterretning, at bevisbyrden ikke har kunnet løftes for, at Steen havde gjort noget ulovligt i lovens forstand. Vi står dog ved alt, vi har foretaget os i sagen og tidligere har udtalt, sagde Nils Skeby, daværende direktør, Hanstholm Havn.

Derfor omtalte de sagen

Af Datatilsynets afgørelse fremgår det, hvorfor ledelsen fandt det nødvendigt at omtale sagen så detaljeret:

"Navnlig i forhold til videregivelsen af oplysningen om den foretagne politianmeldelse er det indgået i Hanstholm Havns vurdering, at videregivelsen er sket til varetagelse af såvel private som offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. Oplysningen om at klager var blevet bortvist var allerede offentlig kendt, uden at denne oplysning kom fra Hanstholm Havn. Det er også indgået i vurderingen, at klager indtager en position i erhvervslivet, der har gjort hans person kendt i (lokal)området og i de faglige kredse, han berører."

Nu er ledelsen i Hanstholm Havn udskiftet. Der er ny direktør og ny bestyrelsesformand. Den nye ledelse tager kritikken meget alvorligt.

Michael Svane, bestyrelsesformand, Hanstholm Havn. Foto: Hans Søndergaard

- Vi tager sagen alvorligt og indretter os efter afgørelsen. Jeg har allerede taget initiativ til, at vi ikke kommer i den situation fremadrettet. Vi har helt styr på, hvordan vi omgår personfølsomme oplysninger nu, siger Michael Svane, der tiltrådte 1. maj 2022 som ny bestyrelsesformand for Hanstholm Havn.

Han ønsker ikke at gå nærmere ind i sagen, da han kun kender den fra medierne. Han understreger, at det bliver sidste gang, Hanstholm Havn får en sådan sag:

Tilfreds fagforening

- Vi har bestyrelsesmøde i august. Der tager vi sagen op igen for at sikre, vi ikke havner i en tilsvarende situation igen, siger Michael Svane.

Steen Harding Hintze arbejder i dag som adm. direktør for Greenport North på Hirtshals Havn.

Hans fagforening er glad for, at der nu er sat endegyldigt punktum i sagen.

- Vi ser med tilfredshed på Datatilsynets afgørelse. Hanstholm Havns ageren i denne sag har naturligvis vakt røre hos os som faglig organisation. Det er i øvrigt i overensstemmelse med tilsynets praksis, også i relation til, at en arbejdsgiver ikke – uden samtykke – må videregive oplysninger om hvorfor en medarbejder fratræder. Steen er godt videre i sin karriere, og dermed er Datatilsynets afgørelse det sidste punktum, vi manglede at sætte, udtaler Kia Dollerschell, afdelingschef for juridisk afdeling, DJØF.