Nordjysk Sportmaster lukker

AALBORG:Den britiske ejer af den danske butikskæde Sportmaster lukker i løbet af kort tid 11 butikker. Det skriver finans.dk.

Ejeren af kæden er Frasers Group, og samtlige 11 butikker, som skal lukkes, er placeret i storcentre. På listen er den butik, der ligger i Aalborg Storcenter. Det vil ske med udgangen af maj.

De øvrige 10 butikker er placeret rundt om i Danmark.

Sportmaster gik ud af 2021 med et minus på bundlinjen på 67,7 millioner. I 2020 lød underskuddet på 59,8 millioner.

I forbindelse med regnskabet for 2021 oplyste Sportmaster, at centrene, hvor mere end 50 procent af kædens butikker ligger, var lukkede i næsten en tredjedel af omsætningsåret - og at det således var forklaringen på en del af underskuddet.

Om den kommende lukning af de 11 butikker i danske shoppingscentre skriver ledelsen til Finans, at den over flere år uden held har ønsket justering af lejeprisen.