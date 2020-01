Nordjysk sushi-chef med store ambitioner: - Skal langt ud over Danmarks grænser

AALBORG:Hvis du har hang til sushi, har du utvivlsomt stiftet bekendtskab med SushiMania, der i Nordjylland i alt har seks butikker fordelt i Aalborg, Nørresundby, Hobro og Hjørring. Derudover findes der på landsplan yderligere 21 franchises af kæden.

Nathalie Ina Kühl har siden starten af 2017 været medejer af butikkerne i Nordjylland og involveret i udvikling og udbredelse af bland-selv sushi-konceptet til franchisetagere, og der er store mål for kæden med rødder i Nordjylland.

- Om fem år er SushiMania-kæden i hvert fald langt ud over Danmarks grænser, siger Nathalie Ina Kühl i podcasten "Sæt i Værk" hvor hun også fortæller, at der er de samme planer med den plantebaserede take-away Pla:nt, som hun også er medejer af og indtil videre tæller en enkelt butik i Reberbansgade i Aalborg.

Med hensyn til SushiMania arbejder man i følge Nathalie Ina Kühl hen i mod det, som hun kalder "McDonalds-modellen".

- Det gør ting lettere og ting sværere, men når har så mange butikker, forventer folk selvfølgelig noget af brandet, og det betyder, at der skal strømlines og være ekstrem fokus på, at tingene er ens alle steder uden, at det bliver en maskinfabrik. Så den store udfordring er at strømline og sikre, at kvaliteten er den samme dag ud og dag ind og minut for minut. Det kræver meget energi og arbejde hele tiden at tjekke op på den slags ting, fortæller Nathalie Ina Kühl, der selv startede som ekspedient i SushiMania i 2009.

I "Sæt i værk" fortæller hun også om, hvordan det er at gå fra at læse Latin i Berlin til at være direktør og iværksætter i Aalborg, og hun kommer blandt andet også med sin liste over gode steder og et enkelt knap så godt sted i Aalborg.

Du kan finde "Sæt i værk" på nordjyske.dk/lyt og de steder, hvor du ellers henter dine podcasts.