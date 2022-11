Nordjysk tøjfirma har indgået aftale med herrelandsholdet

NORDJYLLAND:Det danske herrelandshold i fodbold og det danske herretøjsbrand fra Aalborg, Shaping New Tomorrow, har indgået en stor toårig aftale.

I forbindelse med landsholdssamlinger og kampe står den nordjyske virksomhed således for hele garderoben til Christian Eriksen og Co udenfor grønsværen. Aftalen løber frem til udgangen af 2024.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

- Vi er enormt stolte over, at vi nu kan præsentere et samarbejde med herrelandsholdet. Det her er et samarbejde med toppen af dansk elitesport, der sender os et par skridt yderligere op på den nationale og internationale scene i vores fortsatte vækstambitioner, siger Kasper Ulrich, adm. direktør hos Shaping New Tomorrow.

Kasper Ulrich fortæller desuden, at det hele faktisk startede med, at en af landsholdsspillerne selv tog kontakt til DBU for at se, om der var en mulighed for et samarbejde med Shaping New Tomorrow.

Hos DBU lægger chef for herrelandsholdet Christian Nørkjær ikke skjul på, at det er usædvanligt, at spillerne selv beder DBU række ud til en potentiel partner. Det sker kun, når der er tale om et helt særligt match.

- Det er en ny type af samarbejde, som er rigtig spændende for DBU, fordi det gensidigt skaber værdi. Samtidig er Shaping New Tomorrow et nyt up-coming, dansk brand, der matcher DBU og landsholdet godt på alle punkter. Det er den perfekte kombination af klassisk tøj og sportstøj, fortæller han i pressemeddelelsen.