Nordjysk tøjkæde lukker butik

HJØRRING:Kæden har butikker flere steder i Nordjylland, og gennem de seneste to og et halvt år har Noella også solgt dametøj fra butikken tæt på Springvandspladsen i Hjørring. 31. marts er det slut.

Noella har besluttet at lukke butikken.

- Årsagerne er egentlig flere. Primært det faktum at vi ønsker at samle vores aktiviteter online, hos vores eksterne forhandlere og med vores flagskib-butik i Aalborg. Vi har ikke fokus på selv at udvikle fysisk retail i det her marked, men fokuserer i stedet på de kanaler, vi oplever stor vækst på, sådan at vi ikke spreder vores aktiviteter for meget, oplyser Lau Kjær Knudsen, der er medstifter og direktør i firmaet.

Noella sælger dametøj til de helt unge og er hjemhørende i Aalborg.

Da Noella Hjørring i sommeren 2020 åbnede, var det firmaets anden fysiske butik. Den første var i Blokhus tre måneder tidligere. Siden kom Noella Aarhus og Noella Aalborg til.

Noella Aalborg og Noella Blokhus fortsætter, mens butikken i Aarhus lukkede ved udgangen af januar.

Lau Kjær Knudsen og Mikael Øvad stiftede sammen Noella. Arkivfoto: Bent Bach

Svære betingelser

Lau Kjær Knudsen angiver også en anden årsag til lukningen i Hjørring:

- Det har helt sikkert også noget at gøre med, at pladsen foran butikken har været gravet op længe, og at vi ikke længere ser den trafik i Hjørring, som vi så tilbage i tiden. Stort set alle naboer omkring os på Strømgade er også lukket.

- Om selve trafikken har noget med inflation at gøre, det ved jeg ikke – måske nærmere at man generelt ser flere vælge de større byer ift. shopping og ellers online. Vi synes, at Hjørring som handelsby bliver sværere og sværere, oplyser Lau Kjær Knudsen.

Ifølge direktøren oplever firmaet i stedet fremgang på handel på nettet. Og så udvikler man også på sin eksport med partnere som Ellos og Boozt.

På Facebook skriver Noella Hjørring:

"Vi har været meget glade for at være her i byen og vil gerne sige kæmpe tak til alle vores skønne kunder."