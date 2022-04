Nordjysk trappefirma lancerer Danmarks højeste

FRØSTRUP:Igennem flere år har Dolle Nordic oplevet en stigende efterspørgsel på trapper til ekstraordinært høje loftsrum. Salgsorganisationen, der repræsenterer verdens største producent af lofttrapper, Dolle A/S, har netop lanceret den første og eneste danskproducerede lofttrappe på over fire meter.

Lofttrappen med navnet Clickfix Vario kan leveres med 9-14 trin afhængig af den ønskede højde. Den er desuden konstrueret som en saxestige, hvilket både giver en let betjening og nem montering.

- Det bliver mere og mere almindeligt inden for eksempelvis detailbranchen at placere køle- og ventilationsanlæg på taget af bygningen, og det kræver i langt de fleste tilfælde en højere trappe end de gængse standardmodeller. Derfor har vi investeret massivt i udviklingen af denne nye lofttrappe, som blandt andet har krævet omfattende tests af prototyper for at sikre den rigtige balance og belastning på trappen, forklarer Jesper Holm, Managing Director hos Dolle Nordic.

Bygningsbestanden inden for netop detailbranchen er i løbet af de seneste fem år steget med knap 46 procent. I fjerde kvartal af 2021 var der således godt 18,3 millioner kvadratmeter erhvervsejendomme inden for detail ifølge Ejendomstorvets markedsindeks.

Med det øgede udbud af kvadratmeter bliver der ligeledes større mulighed for også at udnytte bygninger i højden.

- Vi oplever øget efterspørgsel på højere lofttrapper fra erhvervslivet generelt, men også på trappeløsninger, som både giver adgang til bygningers tag, og som samtidig kan holde en brand ude i 60 minutter. Vores nye, rekordhøje lofttrappe kan kombineres med begge dele, hvilket gør den meget relevant for netop erhvervsbygninger, der skal leve op til bestemte brandkrav, og hvor der også ofte er ønsker til tagadgang, forklarer Jesper Holm, der samtidig forventer at indtage en ledende markedsposition med den nye 415 cm høje lofttrappe:

- Vi forventer i al beskedenhed at kunne sætte os på hele det professionelle marked i Danmark. Vi er den eneste leverandør i landet, der kan dække behovene for både ekstraordinær loftshøjde, 60 minutters brandmodstand og tagadgang i én kombineret løsning, som tilmed er væsentligt billigere end tilsvarende løsninger, fortsætter han.

De nye lofttrapper er udviklet og produceres på Dolle-fabrikken i Frøstrup.