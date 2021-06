Sommelieren og madanmelderen er enige: Her får du Aalborgs bedste rosé Hvis du skal have købt rosé-vin op til weekenden til at læske indenbords i de kommende 30 grader, så dur det ikke at købe den forkerte. Vi har taget de triste slurke for dig og lavet din go-to-liste over de bedste rosévin, man kan købe i Aalborg.