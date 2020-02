Nordjysk værft misser millionordre efter fadæse af statens advokat

STRANDBY:Jobi Værft i Strandby har mistet en ordre til en værdi af 30 millioner kroner på ombygning af to skibe, der skal bruges som miljøskibe i de danske farvande.

Jobi Værft havde vundet udbuddet, men på grund af en fejl af statens advokat, Kammeradvokaten, skal det nu gå om, oplyser Miljøstyrelsen, der er den egentlige udbyder af opgaven.

Fejlen består i, at der i det oprindelige udbudsmateriale er stillet krav om en uhensigtsmæssig høj økonomisk garantistillelse fra skibsværftet i forbindelse med ombygning. En fejl som ærgrer vicedirektør i Miljøstyrelsen Lars Møller Christiansen.

- Det er meget beklageligt, at det ikke er lykkedes at indgå aftale om ombygning af skibene, og at vi derfor skal ud i genudbud. Men vi må henholde os til, at Kammeradvokaten konkluderer, at der for nuværende desværre ikke er andre juridisk holdbare alternativer end at gå i genudbud, siger han.

Det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Lauststen (S) er helt oppe i det røde felt, ikke mindst fordi det er anden gang, Jobi Værft føler sig snydt i processen omkring miljøskibene.

- Jeg er hverken rystet eller ked af det, jeg er aldeles rasende over sådan en klamphugger, som vi skatteborgere har givet en god uddannelse og betalt tårnhøje salærer til, fejler, når små værfter som Jobi var klar til at underskrive en kontrakt, siger han.

Bjarne Laustsen er rasende over endnu et kapitel i historien om fiaskoen med at erhverve brugbare miljøskibe. Arkivfoto

Bjarne Laustsen påpeger, at de implicerede værfter har brugt penge og ressourcer på at afgive tilbud. For Jobi Værfts vedkommende er det altså anden gang, man ender med fletningerne i postkassen efter et udbud om at gøre de to miljøskibe Sif og Frigg funktionsdygtige.

En kæmpe skuffelse

Første gang var man som det sidste tilbageværende værft i månedlange forhandlinger med Miljøstyrelsen og Kammeradvokaten om at rette opgaven til, da man i slutningen af 2018 fik besked om, at alt var opgivet, fordi prisen var for høj.

Denne gang havde administrerende direktør Jesper Faurholt Jensen faktisk fået meddelelsen om, at værftet havde vundet opgaven.

- Vi modtog tildelingsskrivelsen 23. januar og havde forberedt os på opgaven, men nu har jeg så fået meddelelsen om, at det hele skal gå om. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det er en kæmpe skuffelse, siger han.

Jobi Værfts administrerende direktør Jesper Faurholt Jensen er fuldstændig paf over forløbet. Arkivfoto: Peter Broen

Efter Jesper Faurholt Jensens opfattelse burde det ikke være nødvendigt at sende opgaven i udbud igen.

- Det handler om et krav om garantistillelse på to gange 14 millioner kroner i garantiperioden, og det er fuldstændig vanvitttigt, for det ville koste adskillige hundrede tusinde kroner at opfylde. Men kravet er kun nævnt i et bilag i udbudsmaterialet, ikke i hovedkontrakten, som er afgørende for opgaven, så reelt kunne man bare have smidt bilaget i skraldespanden og ladet os gå i gang med byggeriet. Men det mener man åbenbart ikke er juridisk holdbart, siger han.

Langt væk fra virkeligheden

Hvad affæren med Sif og Frigg koster Jobi Værft, har Jesper Faurholt Jensen ikke regnet på.

- Men det er mange tusind kroner. Vi benytter for eksempel underleverandører til 3D-tegninger og har selv brugt mange timer i begge forløb. Dertil kommer, at jeg nu står med en tom hal og nogle medarbejdere, som var afsat til opgaven. Det er jo en kæmpe opgave for et lille værft som vores, siger han.

Direktøren er fuldstændig paf over forløbet, der har udviklet sig helt grotesk, siden man i 2017 blev en del af fortællingen om Sif og Frigg.

- Det er så langt væk fra virkeligheden, at det kan min hjerne slet ikke forstå. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det her koster skatteborgerne. Tre udbudsrunder med advokatbistand, og i forbindelse med den seneste har man haft et eksternt firma til at lave et helt nyt specifikationsmateriale og tegninger. Det løber jo op i mange millioner, siger Jesper Faurholt Jensen, som ikke engang er sikker på, at Jobi for tredje gang vil kaste sig i armene på Sif og Frigg.

- Lige nu kan jeg faktisk ikke rigtig overskue, hvad der skal ske, men mit umiddelbare bud er, at det gør vi ikke, siger han.

Helt grotesk

I brancheforeningen Danske Maritime er direktør Jenny Braat mildt sagt ikke imponeret over aflysningen af udbuddet.

- Det er jo helt grotesk, det der foregår. Sif og Frigg har jo efterhånden været rundt i manegen mange gange. I forholdtil aflysningen af udbuddet mener jeg, at man må erstatte de udgifter, værfterne har haft til udbuddet. Sådan et udbud kan jo snildt koste et værft 100.000 kroner. Og når man er nået så langt som til at give Jobi Værft opgaven, må man også erstatte den fortjeneste, værftet havde udsigt til. Alt var jo gearet til at gå i gang, påpeger hun.

Klar fejl

Konkret vil Danske Maritime nu bede sine jurister om at se på, om der foreliggert tidligere afgørelser, der kan understøtte kravet.

- Uanset hvad synes jeg, det bør være selvklart, at man erstatter i dette tilfælde. Kammeradvokaten har jo indrømmet fejlen og har tilbudt at gennemføre et nyt udbud uden beregning. Det er vel indlysende, at man ikke bare tilgodeser opdraggiveren, men også de virksomheder, der bliver ramt, siger Jenny Braat.

Historien om miljøskibene har nu udfoldet sig igennem syv år. Facit er indtil videre, at to brugte engelske skibe, indkøbt i 2015, fortsat ligger på bedding i Svendborg uden nogensinde at have udført en opgave for Miljøministeriet.

Efter Bjarne Laustsens opfattelse nærmer forløbet sig IC-4 skandalen i tåbelighed og inkompetence. Han mener, det er en fattig trøst, at Kammeradvokaten har lovet at lave et nyt udbud uden beregning.

Sif og Frigg Historien om Sif og Frigg begynder oprindeligt i 2007, da ansvaret for overvågning af havmiljøet overgår fra amterne til Miljøministeriet, som i den forbindelse overtager en stribe fartøjer. I 2012 udgøres flåden af fem ældre skibe, og man beslutter at erstatte dem med to nye skibe, der skal være hurtigere, have bedre arbejdsmiljø og rumme overnatningsfaciliteter. Fire værfter prækvalificeres til at bygge nye skibe, men ingen af dem giver tilbud, der opfylder betingelserne i udbuddet. Man gør et nyt forsøg, og i anden omgang lykkes det at få tre egnede tilbud. Det engelske værft Maritech vinder opgaven, men efter at have regnet yderligere på opgaven, vender de tilbage med et krav om yderligere fem millioner kroner i forhold til det afgivne tilbud. Alt i alt 31 millioner kroner. I 2014 foretages et nyt udbud - igen uden held. Tankerne går derfor i retning af at købe brugte skibe, og i november 2015 køber man for 16,8 millioner kroner to engelske skibe, der har været brugt til transport af mandskab til og fra offshore-opgaver. Sif og Frigg, som skibene hedder, viser sig på en række punkter ikke at leve op til behovene, og man sender derfor opgaven med at ombygge dem i udbud. Processen munder i maj 2018 ud i, at to ud af fem danske værfter - heriblandt Jobi i Strandby - kommer med i opløbet om den endelige opgave. Prisen er dog omkring dobbelt så høj som det budgetterede, og efter lange forhandlinger om reduktioner på opgaven opgives processen i slutningen af 2018. Bjarne Laustsen kalder i begyndelsen af 2019 miljøminister Jakob Ellemann-Jensen i samråd om forløbet med henvisning til, at Jobi Værft har brugt mange ressourcer på at lave tilbud og tilrette det efter ministeriets ønsker. I juli 2019 sendes opgaven endnu en gang i udbud. Fem værfter prækvalificerer sig til at indgive bud, heriblandt Jobi Værft. Jobi Værft ender som det eneste med at afgive tilbud og får opgaven 23. januar. 10. februar oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse, at udbuddet skal gå om. Kilder: Daværende miljøminister Jakon Ellemann-Jensens redegørelse om sagen i februar 2019 og Jobi Værfts administrerende direktør Jesper Faurholt Jensen VIS MERE

Fagmediet Søfart har i flere artikler beskrevet forløbet omkring miljøskibene:

https://www.soefart.dk/article/view/642187/branchebosser_miljostyrelsen_handler_amatoragtig

https://www.soefart.dk/article/view/678844/fem_vaerfter_kan_byde_pa_ombygning_af_miljoskibe