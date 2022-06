Nordjysk værft vinder opgave til 150-250 millioner kroner

STRANDBY: Snart vil fartøjer fra Marinehjemmeværnet være et almindeligt syn i Strandby, og de første fartøjer er allerede ankommet.

Jobi Værft har nemlig vundet et EU-udbud om vedligeholdelse af Marinehjemmeværnets 30 skibe de næste fire år.

Det betyder, at Marinehjemmeværnets skibe fremover skal sejle til Strandby, når der skal laves hovedsyn, bundsyn og årlige syn og alle typer af uforudsete eller ikke-planlagte vedligeholdelsesopgaver.

- Jeg er både stolt og taknemmelig over, at vi på Jobi Værft har fået tildelt opgaven, siger Jesper Faurholt Jensen, der er administrerende direktør hos Jobi Værft.

Det er en eftertragtet opgave, værftet i Strandby har vundet. Fem værfter fra hele landet var prækvalificerede til at afgive bud på opgaven, men det blev værftet fra Strandby, der løb med opgaven.

Da aftalen blev udbudt, var den i udbudsmaterialet vurderet til et sted mellem 150 og 250 millioner kroner over de fire år.

Den nye aftale løber fra 1. juni 2022 til 31. maj 2026.

Marinehjemmeværnet har 30 fartøjer, der fremover skal sejle til Strandby når der skal udføres vedligeholdelse. Arkivfoto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Flere ansatte

Opgaven betyder også, at Jobi Værft kommer til at ansætte flere over de kommende år, fortæller Jesper Faurholt Jensen, der dog ikke kan sætte tal på.

- Det vil helt sikkert øge antallet af folk her på værftet, men vi kommer også til at benytte underleverandører. Så det er en god aftale for hele området heroppe, siger han.

Tidligere er det Fåborg Værft, der har haft opgaven med at vedligeholde fartøjerne fra Marinehjemmeværnet.

Marinehjemmeværnet hjælper med farvandsovervågning samt med rednings- og miljøopgaver.

I Nordjylland har Marinehjemmeværnet fartøjer i Aalborg/Hals, Frederikshavn og Hanstholm.

Begyndte i Dronninglund

Værftet i Strandby laver normalt fra nybyggeri til vedligeholdelse og mindre service på alt fra blandt andet fiskefartøjer, færger, slæbebåde til flådefartøjer.

Jobi Værft har godt 40 erfarne medarbejdere, der arbejder indenfor træ, metal, glas- og kulfiber, motorinstallationer og hydraulik.

Jobi Værft er stiftet i 2005 af de to brødre Jesper Faurholt Jensen og Bjarke Faurholt Jensen.

Det begyndte som et glas- og kulfiberværksted i Dronninglund, men i 2013 overtog brødrene Kurt Sørensens Skibs- og bådebyggeri i Aalbæk og to år senere Strandby Værft & Bedding.

Herefter har de samlet alle aktiviteterne i Strandby.

Jesper Faurholt Jensen og Bjarke Faurholt Jensen er begge uddannet indenfor branchen med nybygning og renovering af skibe.

I 2020 er den tredje bror, maskinmester Troels Faurholt Jensen, indgået som medejer i firmaet.