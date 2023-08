Nordjysk virksomhed i fremgang - nu åbner de nyt kontor og showroom

Der er gang i væksten hos vindue- og dørproducenten Vindunor.

Den nordjyske vindue- og dørproducent, der har rødder i Hjørring, har øget salget betydeligt i de første syv måneder af 2023.

Ikke mindst interessen fra sjællandske kunder er steget markant, og det er hovedårsagen til, at virksomheden nu åbner et nyt kontor og showroom i Rødovre. Samtidig tiltræder en ny salgsdirektør, som får base på det nye kontor.

Det skriver firmaet i en pressemeddelelse.

Det nye showroom ligger i Rødovre. Privatfoto

Åbningen markeres 1. september kl. 11-15 i lokalerne på Valhøjs Allé 174 i Rødovre med en reception.

- Vi vil gerne tættere på vores mange kunder på Sjælland, og det er derfor et naturligt skridt for os at åbne et kontor og et stort showroom i Rødovre. Vi håber, at mange tømrere, arkitekter og entreprenører vil lægge vejen forbi for at hilse på os og se vores nye showroom, siger Vindunors direktør, Henrik Sørensen, som naturligvis deltager i receptionen.

I forbindelse med receptionen får kunderne også mulighed for at hilse på Vindunors nye salgsdirektør, Brian Christiansen Bjellum, der kommer fra en stilling som salgschef i projektafdelingen hos Swisspearl Danmark.

Brian Christiansen Bjellum er ny salgsdirektør. Privatfoto

Han får base på det nye kontor i Rødovre og er derfor tæt på kunderne på Sjælland.

Markant fremgang

Vindunors seneste initiativ skal ses i lyset af den fremgang, som virksomheden oplever.

Efterspørgslen på virksomhedens produkter er steget markant i årets første syv måneder sammenlignet med samme periode i 2022, og virksomheden høster nu fordelene ved den fabriksudvidelse, som den foretog sidste år, hvor en fabrikshal på 1900 kvadratmeter blev taget i brug. Virksomheden har nu et produktionsareal på 15.000 kvadratmeter.

- Vi udvidede fabrikken på grund af stigende efterspørgsel fra større og mindre tømrermestre på vores danskproducerede vinduer og døre. Udvidelsen har også betydet, at vi kan håndtere store vinduespartier endnu bedre og kan skabe et mere effektivt flow igennem vores produktionslinjer, siger Henrik Sørensen.

Det nye showroom. Privatfoto

Vindunor er en nordjysk familieejet virksomhed, der sælger vinduer og døre i dansk kvalitet til større og mindre tømrermestre.

Virksomheden, der har rødder i Hjørring, beskæftiger i dag 120 medarbejdere og har mere end 40 års erfaring som producent og rådgiver i branchen.

Alle produkter er designet og produceret lokalt.

Vindunor vil gerne modtage tilmeldinger til receptionen i Rødovre senest 25. august.