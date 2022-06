Nordjysk vingård indvier nye muligheder

BRØNDERSLEV:Ægteparret Gitte og Jan Lunde forsætter udviklingen af deres fælles drøm - Nygårdsminde Vingård.

Torsdag 30. juni indvier parret et nyt multihus - og dermed tager parret næste step på deres innovative rejse med vingården.

Det er på knap ti år, at Gitte og Jan lunde er gået fra at dyrke vinplanter i lille skala - til i dag at producere både vine, gin og saft fra deres blomstrende vingård.

Nygårdsminde Vingård er en af Danmarks nordligste vingårde. Da Jan Lunde i 2010 anlagde vinmarker på de sydvendte skråninger lidt udenfor Brønderslev, var det med ambitionen om at skabe et attraktivt sted for besøgende i hjertet af Vendsyssel.

Jan Lunde foran det nye multihus, der skal indvies torsdag 30. juni. PR-foto: Nygårdsminde Vingård

Det har hele tiden været målet at skabe en bred palet af aktiviteter til gæsterne på Nygårdsminde. Og det nye multihus giver mulighed for at rumme både vinsmagninger, foredrag, netværksarrangementer, kurser og yoga.

I forvejen er der eksempelvis også et nydeligt parkgolfanlæg på stedet.

- Alt det, som vi gerne vil tilbyde vore gæster, skal handle om "det gode liv". Nøgleordene for det er gode relationer, mulighed for fordybelse og fælles oplevelser. Det kan vi tilbyde her i vores lille oase, siger Gitte Lunde i en pressemeddelelse fra parret, hvor Jan Lunde tilføjer:

- Vi arbejder gerne innovativt med udviklingen af vores produkter og aktiviteter, og med multihuset har vi nu fået de ideelle indendørs rammer til vore gæster.

Gitte og Jan Lunde i vinmarken. PR-foto: Nygårdsminde Vingård

Åbningstale fra borgmester

Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard og formanden for bestyrelsen for turismeselskabet Destination Nord, Karsten Madsen, holder åbningstalerne.

- Vi oplever at brønderslev-boerne er stolte af deres lokale vingård, og vi håber at kunne være med til at booste turismen her. Derfor er Mikael og Karsten oplagte talere ved indvielsen, siger Jan Lunde i førnævnte pressemeddelelse, hvor også Karsten Madsen udtaler følgende:

- I Destination Nord (der består af kommunerne Brønderslev, Læsø, Frederikshavn og Aalborg, red.), ser vi frem til at understøtte Nygårdsminde Vingård. Turisme handler blandt andet om at skabe attraktive steder, som man vil besøge, og det er Nygårdsminde Vingård et godt eksempel på. Til gavn og glæde for Brønderslev Kommune og Destination Nord., siger Karsten Madsen.

Den officielle indvielse af multihuset foregår torsdag 30. juni klokken 16.00-17.30. Det kræver invitation og tilmelding at deltage i arrangementet.