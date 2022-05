Nordjysk virksomhed dropper kontrakt til 500 mio. kr.

AALBORG:Topchefen i en af Nordjyllands store virksomheder tager nu konsekvensen af Ruslands invasion af Ukraine og siger farvel til en ordre på en halv milliard kroner. Det skriver Børsen.

Den aalborgensiske virksomhed Carsoe, der laver forarbejdningsanlæg til fiske- og fødevareindutrien, havde ellers armene i vejret, da den i januar landede en stor kontrakt med det russiske rederi Russian Fishery Company.

Carsoe skulle levere fiskefabrikker over en halv milliard kroner til kæmpestore russiske fisketrawlere, men nu er aftalen hevet over.

Det oplyser adm. direktør Hugo Dissing til Børsen.

- Da den nye kontrakt på 500 mio. kr. er så ny, som den er, betyder det, at de skibe, som Carsoes fiskeprocesanlæg skal installeres på, endnu ikke er bygget, og Carsoe kommer ikke til at levere disse ordrer, som situationen ser ud nu, skriver Hugo Dissing i en mail til Børsen.

Hugo Dissing, adm. direktør, Carsoe. PR-foto

Slut med Rusland

Carsoe har tidligere leveret syv fiskefabrikker til skibe i den russiske fiskeflåde. Det var en ordre til cirka 800 millioner kroner, og den ordre er Carsoe i gang med at færdiggøre.

Herefter er planen, at Aalborg-virksomheden afvikler alle sine aktiviteter i Rusland.

For nyligt kunne Nordjyske fortælle, at Carsoe efter at have hjemsendt samtlige medarbejdere fra Rusland nu igen havde sendt nogle af dem tilbage.

Fire montører er således sendt til et værft i Skt. Petersborg, hvor de er i gang med at færdiggøre den kæmpeordre, der blev indgået i 2018.

Hugo Dissing udtalte i den forbindelse, at det for nuværende er sikkert for medarbejderne at opholde sig i Skt. Petersborg.

- For os er det et spørgsmål om hurtigst muligt at få afviklet de eksisterende kontraktuelle forpligtelser, vi har, så vi kan komme endegyldigt ud af Rusland, skrev han i en mail til Nordjyske.

Omstridt ejer måtte sælge

Det er firmaet Russian Fishery Company, der står bag ordren på samlet 1,3 milliarder kroner til Carsoe – hvoraf sidste del af ordren til en værdi af knap 500 millioner kroner nu skrottes.

Det russiske firma er grundlagt og var indtil 28. marts i år ejet af Gleb Frank, som sammen med sin hustru i marts kom på USA's liste over russere, der er omfattet af en række økonomiske sanktioner.

Det skyldes, at Gleb Frank er svigersøn til den russiske forretningsmand Gennady Timchencko, der angiveligt en nær partner til den russiske præsident Vladimir Putin og den sjetterigeste person i verden.

Efterfølgende valgte Gleb Frank at sælge alle sine aktier i Russian Fishery Company til topchefer i de to selskaber.

Den største kunde

At nordjyske Carsoe nu skrotter en stor aftale og er i færd med helt at trække sig ud af Rusland, er en stor bet. Rusland er Carsoes største kunde, og potentialerne på det russiske marked var enorme.

Ikke mindst fordi den russiske regering har gjort det mere attraktivt at investere i nye, moderne fiskerifartøjer i bestræbelserne på at fastholde en større del af produktion og forædling af fødevarer til russerne på russiske hænder.

Carsoe Group er verdens største, når det handler om at producere store fiskerianlæg, der kan forarbejde, pakke og nedfryse fisk, så snart de er hevet ombord på fartøjet.

Carsoe, der er ejet af investeringsselskabet Solix, har cirka 350 ansatte, hvoraf de 230 sidder i Aalborg. Virksomheden havde i seneste regnskabsår en nettoomsætning på 525 millioner kroner og et overskud på godt 21 millioner kroner.