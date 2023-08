Nordjysk virksomhed er opkøbt af gigant

Nielsen Sikring - der har hovedsæde i Frederikshavn - er netop blevet opkøbt af Prosero.

Nielsen Sikring integreres dermed i den landsdækkende sikrings- og sikkerhedsvirksomhed ACTAS A/S, der har været en del af Prosero siden 2019.

Nielsen Sikring blev grundlagt i 2010 af Søren Nielsen og har siden serviceret flere større og landsdækkende kunder med et komplet udbud af sikringsløsninger - det er blandt andet alarmer, adgangskontrol og TV-overvågning. Nielsen Sikring har ifølge virksomheden selv haft en omsætning på knap 10 millioner kroner i løbet af det seneste år.

Der er fire ansatte i Nielsen Sikring.

- Jeg er rigtigt glad for, at det er lykkedes at styrke Nielsen Sikrings udviklingsmuligheder via et samarbejde med Prosero og Actas, siger Søren Nielsen i en pressemeddelelse.

- Aftalen om at indgå i Prosero-koncernen sikrer, at vi også fremover har adgang til de nødvendige ressourcer og kompetencer, som vores kunders stadig stigende efterspørgsel kræver. Vi glæder os til at fortsætte og udbygge vores tætte samarbejde med vores gode faste kunder.

Fra Prosero Danmark lyder det i pressemeddelelsen sådan her:

- Nielsen Sikring er en veldrevet sikringsvirksomheder med et meget højt serviceniveau, som passer perfekt til Prosero. Jeg er sikker på, at både medarbejdere og kunder kommer til at blive godt integreret i ACTAS, og at der i fællesskab kan opnås stor succes fremover, lyder det fra Jørgen Kronborg fra Prosero Danmark.

Prosero er Nordeuropas førende leverandør af teknisk sikkerhed med lang erfaring i branchen og stærk lokal forankring over 130 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Den samlede omsætning beløber sig til over 3,5 milliarder svenske kroner.