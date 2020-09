Nordjysk virksomhed fordobler medarbejderstab og har ny afdeling på vej

THISTED:Thisted-virksomheden Virksomheden NetIP A/S - blandt andet med afdeling i Aalborg - har gang i en voldsom udvikling.

Medarbejderstaben er mere end fordoblet - og derudover åbner virksomheden snart en ny afdeling, hvor de nye medarbejdere befinder sig.

Vækst hos Thisted-firma Kilde: Cvr

Det fleste medarbejdere er ellers vant til, at de må komme til virksomheden for at få et job. Men NetIP tænker anderledes. Derfor må virksomheden komme derhen, hvor de rette folk er. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelse, som er udsendt i forbindelse med offentliggørelsen af det seneste årsregnskab.

Her står der desuden: "I de seneste tre måneder er halvdelen af 26 opslåede stillinger blevet besat og flere medarbejdere er på vej til de syv afdelinger i Thisted, Holstebro, Herning, Viborg, Aarhus, Aalborg og København. Den ottende afdeling er undervejs, men det er uvist, hvor NetIP slår sig ned denne gang".

- Vi har en filosofi om, at vi først skal finde de dygtige medarbejdere, før vi kan etablere en ny afdeling. Det er en klar fordel at være tæt på vores kunder, og det kommer vi bedst via menneskelige relationer. Vi har et ønske om at slå os ned et sted omkring Vejle, Kolding eller Fredericia, hvor vi i forvejen har aktiviteter. Men placeringen af afdelingen bliver defineret af, hvor vi finder de rette kompetencer, forklarer administrerende direktør Carsten Hedemann i pressemeddelelsen.

Inden for de seneste fire år har it-virksomheden åbnet en afdeling hvert år med Aalborg i 2016, Aarhus i 2017, Viborg i 2018 og København i 2019.

Regnskab vidner om vækst og udvidelsesplaner

Regnskabsåret 2019/2020 viser ifølge virksomheden et klart fokus på at skabe vækst og resultater gennem flere menneskelige ressourcer. Alene siden sidste regnskabsperiode er medarbejderstaben vokset med 47 nye ansættelser. Dertil kommer de yderligere 20 nyansættelser efter regnskabsårets afslutning, så virksomheden nu har cirka 170 medarbejdere. I 2015 var der 64 ansatte.

Den stadig voksende medarbejderstab medfører også, at kontorpladsen rundt omkring er blevet trang. Derfor fik Aalborg-afdelingen i starten af året dobbelt så meget plads ved at flytte fra 1. sal til 3. sal i samme bygning. Desuden står Viborg-kontoret klar til indflytning i efteråret 2020, ligesom Thisted-kontoret er i fuld gang med tilbygninger på intet mindre end 2.000 kvadratmeter, som står klar i starten af 2021. Senere følger en stor udvidelse i Herning.

I fem år i træk har NetIP A/S øget bruttofortjenesten – senest med 26 procent i 2019/20, hvor de markante investeringer i nye medarbejdere er afholdt direkte i driften. Økonomisk vækst er dog ikke et mål i sig selv ifølge direktøren:

- En god økonomi er naturligvis en forudsætning for, at vi kan gøre en positiv forskel for mennesker. Vores regnskab er et vidnesbyrd om, at det kan lade sig gøre at skabe en bæredygtig virksomhed på et økonomisk, socialt og ledelsesmæssigt plan. Jeg er enormt stolt over, at vi kommer så flot ud af dette usædvanlige regnskabsår, hvor pandemien ikke har slået os ud af kurs på den vækstrejse, vi er på, siger Carsten Hedemann.