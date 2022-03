Nordjysk virksomhed giver sine ansatte 2,2 millioner kroner

STØVRING:For den nordjyske virksomhed Keflico blev 2021 endnu et rekordår, hvor stor renoveringslyst og en stigende efterspørgsel på træ sendte bundlinjen på himmelflugt.

Det kommer også de mange ansatte til gode.

Resultatet før skat blev mere end fordoblet fra 12,3 millioner kroner til 32,9 millioner. Omsætningen voksede også markant og landede på 431 millioner kroner.

- Vi er utrolig glade for og stolte over, at vi kan præsentere et rekordresultat i et år, hvor vi ikke alene har kæmpet med udfordringer i forhold til forsyning og fragt, men også store udsving i priserne hele vejen rundt, lyder det fra Mads Stenstrop, adm. direktør i Keflico.

Keflico har hovedsæde i den nordjyske motorvejsby Støvring. PR-foto.

Deler ud af overskuddet

Han peger på, at man med et stærkt fundament og en målrettet indsats er lykkedes med at skalere forretningen.

- Samtidig med, at vi har haft et stort fokus på driften, er vi også nået i mål med en stor del af de udviklingsprojekter, vi havde som målsætning for 2021. Den succes skyldes selvfølgelig flere forskellige faktorer, men særligt en helt ekstraordinær indsats og omstillingsparathed fra alle medarbejdere i en tid, hvor det virkelig har været krævet, fortsætter direktøren.

Derfor får medarbejderne for andet år i træk også del i det overskud, som deres hårde arbejde har været med til at skabe. Det betyder, at 2,2 millioner kroner fordeles blandt virksomhedens 53 medarbejdere svarende til en ekstra månedsløn for alle.

- Vi valgte ved årets begyndelse af indføre en fælles overskudsdeling for 2021, så medarbejderne også får del i den store værdi, som indsatsen resulterer i. Det er en holdindsats, og det skal også komme til udtryk, når regnskabet gøres op. Derfor har alle medarbejdere i Keflico modtaget en ekstra månedsløn som tak, siger Mads Stenstrop.

Året før blev der udloddet en halv million kroner til deling blandt de ansatte.

Markedet efterspørger mere træ

I de seneste år har bæredygtige byggematerialer som træ ifølge Keflico været i ekstrem høj kurs både i ind- og udland. Det har sat et yderligere pres på hele forsyningskæden, der har været hårdt ramt af vareknaphed, store prisudsving og fragtudfordringer.

Særligt har Keflico oplevet en stigende interesse for produkter, der er bæredygtighedscertificeret, hvilket også er en del af forklaringen bag det positive resultat.

- Det har uden tvivl været et komplekst marked at navigere i, men vi er stolte over, at vi i løbet af det seneste år er lykkedes med at øge volumen og sende endnu flere træprodukter til markedet, lyder det fra kommerciel direktør i Keflico, Camilla Hyldgaard Thomsen.

Camilla Hyldgaard Thomsen, kommerciel direktør, Keflico i Støvring.

Hun peger på, at den nordjyske virksomhed i en årrække har arbejdet med at øge andelen af certificeret træ. 76,8 procent af Keflicos samlede handel sidste år kom fra bæredygtighedscertificerede produkter - næsten 10 procentpoint mere end året forinden.

Keflico importerer træ fra det meste af kloden for at sælge det videre til den danske bygge- og møbelindustri.

Virksomheden, der har 66 år på bagen, er en af Danmarks førende træhandelsvirksomheder og var blandt andet den første til at indføre en bæredygtig indkøbspolitik tilbage i 2016.