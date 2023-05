Nordjysk virksomhed skriver rumhistorie: - Det føles episk

AALBORG:Efter godt et års ventetid kan direktøren hos Space Inventor, Karl Kaas, ånde lettet op.

Natten til mandag dansk tid var det ikke bare verdens største kommunikationssatellit, ViaSat-3 Americas, der blev sendt i kredsløb. Verdens mindste af slagsen, der er udviklet i Nordjylland, var også med ombord på raketten Falcon Heavy fra Elon Musk-ejede SpaceX.

Efter at have udsat opsendelsen flere gange, senest grundet dårligt vejr, blev satellitterne endelig skudt ud i det ydre rum fra Kennedy Space Center i Florida.

Alt imens fulgte Karl Kaas og hans medarbejdere spændt med fra det nordjyske.

Banebrydende

Den lille satellit, der har en vægt på under 30 kg og blot måler 22,6 x 22,6 x 45,4 cm, er udviklet og bygget af aalborgensiske Space Inventor.

Derfor var det en tydeligt begejstret direktør, der mandag morgen satte ord på opsendelsen.

- Det føles episk, at den er kommet op. Det er en fuldstændigt banebrydende rumfartsnyhed for Danmark, selvom vi ikke har gået og råbt så højt om det indtil nu, siger Karl Kaas.

Sådan ser satellitten fra Space Inventor ud. PR-foto

Projektet er unikt, fordi den lille satellit skal sendes ud i det geostationære bånd, der er 36.000 km over ækvator. Samtidig kan satellitten styres og dermed flytte plads i rummet. Det sker fra et døgnbemandet kontrolcenter i Aalborg.

- Vi er de første i verden, der tilbyder denne størrelse satellitter til disse formål. Hvis man skal bruge nogle bestemte teleydelser et eller andet sted på Jorden, kan denne lille satellit flyve derhen og tilbyde de tjenester til en overkommelig pris i stedet for at skulle ud og købe en satellit til flere mia. dollars bare til et enkelt formål, forklarer Karl Kaas.

Han kan ikke oplyse, hvad den konkrete satellit har kostet at udvikle og bygge, men siger, at projektet "nok har kostet kunden omkring 10 mio. dollars."

Til sammenligning er prisen på den store ViaSat-3 Americas i omegnen af 2,3 mia. dollars.

Virksomhed i vækst

Hvis alt går vel, og satellitten fungerer optimalt, vil det få stor betydning for den nordjyske virksomhed.

Karl Kaas fortæller, at de allerede er ved at bygge lignende satellitter til to andre kunder og har adskillige andre, der blot venter på at se, om det hele virker, som det skal.

- For vores lille virksomhed med et halvt hundrede mennesker går jeg ud fra, at det betyder, at vi kan fortsætte vores vækst med cirka en fordobling af virksomheden hvert år, i hvert fald næste år igen, siger direktøren, der forudser, at succeser som mikrosatellitten vil føre til en stigning i højteknologiske arbejdspladser i Nordjylland.

Space Inventor blev etableret i 2015 og er på få år blevet en af verdens førende satellitproducenter, både til offentlige forsvarsenheder og til kommerciel brug.

I sin første regnskabsperiode, 2015/16, havde virksomheden et overskud på 65.000 kr., mens de forventer et overskud på 6,5 mio. kr. efter skat for 2022.