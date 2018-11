Nordjysk virksomhed vinder europæisk betonpris for en usædvanlig slank og elegant bro

HJALLERUP: ”Den Europæiske Betonpris 2018” er netop blevet uddelt, og vinderen i kategorien ”Anlægskonstruktioner” blev en usædvanlig slank og elegant gangbro i den idylliske hollandske by, Leiden. Broen hedder Catharina Brug og er fremstillet af nyudviklet højstyrkebeton fra Hi-Con i Hjallerup i Nordjylland.

Catharina Brug vandt foran fem andre nominerede europæiske projekter, og ifølge juryen tog broen titlen på grund af de arkitektoniske kvaliteter og de markante tekniske nyskabelser.

Den ekstremt slanke bro er 36 meter lang og seks meter bred, og den ”snor” sig elegant i et minimalistisk og organisk design hen over kanalen i det gamle og smukke bymiljø.

Broens form er unik ved at være dobbeltbøjet, så den set oppefra er s-formet og set fra siden har en hvælvet form med et toppunkt 2,20 meter. Denne højde tillader bådene at sejle under samtidig med, at broen er i harmoni med det omkringliggende gadeniveau. På det midterste punkt er broen blot 27 centimeter tyk, og hele konstruktionen er med et slankhedsforhold på 1:81 den længste og mest slanke bro i højstyrkebeton i Holland.

Det er den nyeste beton-teknologi fra Hi-Con, der har gjort det muligt at skabe denne bro-konstruktion. Brodækket og de to v-formede bropiller er opbygget af præfabrikerede dobbeltbuede betonelementer, der alle er helt forskellige og ikke har en eneste ret linje.

Elementerne er fremstillet af Hi-Cons nyudviklede stålfiberarmerede højstyrkebeton, CRC i3, der er tredje generation af virksomhedens højstyrkebeton og udviklet specielt til større konstruktioner i marint miljø. Denne beton har en enestående styrke og stivhed, og de præfabrikerede elementer er samlet og sammenstøbt på stedet med Hi-Cons JointCast-materiale på en måde, så samlingerne er så godt som usynlige for det blotte øje.

Catharina Bridge er tegnet af det hollandske arkitektfirma, DP6 Architectuurstudio, og projekteringen og beregningerne er udført af det rådgivende ingeniørfirma, Pieters Bouwtechniek. Selve arbejdet og montagen har byggefirmaet Gebr. Schouls stået for.

Hi-Con har ud over betonleverancen bidraget med specialviden til både design, beregninger, montagestrategi og udførelse.

Den europæiske sammenslutning af betonproducenter, ECSN, har siden 2002 hvert år har uddelt ”Den Europæiske Betonpris” i de to kategorier ”Bygninger” og ”Anlægskonstruktioner”. I november 2018 fandt prisoverrækkelsen sted i Helsingfors i Finland.

Hi-Con r har hovedkontor i Hjallerup i Nordjylland og består af en række selvstændige forretningsenheder. Hi-Con har datterselskaber i Finland, Norge, Sverige og Holland.

