Nordjysk vognmand: Plus i hårdt marked er ikke godt nok

Aalborg Vognmandsforretning, i daglig tale AVAS, kunne for nylig præsentere et plus på deres årsregnskab for 2019. Men det er stadig ikke tilfredsstillende tal, der er at læse i rapporten, hvis man spørger vognmand Jan Kjelgaard.

Blandt regnskabets nøgletal kan nævnes, at årets resultat efter skat er forbedret, fra 843.000 kroner sidste år til 999.000 kroner i år. Egenkapitalen er vokset fra 28,2 mio. kroner til 28,6 mio. kroner. Medarbejderstaben har også haft vokseværk – i 2019 gik AVAS således fra 117 til 126 medarbejdere.

Ikke tilfredsstillende

Alligevel fremgår det af ledelsesberetningen, at årets resultat ikke er tilfredsstillende. Derfor er ledelsen i fuld gang med at rette op og forbedre på udviklingen, fortæller Jan Kjelgaard til Transportmagasinet.

- Det, vi gør nu, er at vi løbende laver nogle tiltag for at optimere vores drift. Derfor ser vi lyst på fremtiden, på trods af corona-krisen, siger han, og tilføjer:

- Selvfølgelig er der fare for, at vi kan blive pressede, men hvis udviklingen i Danmark ellers er under kontrol, så er vi fortrøstningsfulde.

Se på lyspunkterne

Han mener, at der i denne tid også kan være behov for at holde gejsten oppe og se positivt på tingene, i stedet for at lade os overvælde af dårlige og bekymrende nyheder.

- Lige som vi står sammen ved at holde afstand, så må vi forsøge at se på lyspunkterne. Ellers kan vi tale hinanden ned i et sort hul. For eksempel har det ikke regnet i et stykke tid, og det er positivt for vores forretning, for så er der igen mere aktivitet på blandt andet byggepladserne, siger Jan Kjelgaard.