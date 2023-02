Nordjysk whisky-destilleri vinder hæder ved prisuddeling i London

SØNDERHÅ:Thy Whisky har vundet prisen som "Single Estate Of The Year" ved Icons of Whisky 2023, der blev uddelt i London torsdag aften.

Det oplyser destilleriet i en pressemeddelelse.

Den internationale whiskybranche bevæger sig mod den stedbundne "terroir", som forståes ved whiskyproduktion baseret på lokale råvarer, økologi og bæredygtighed, fremfor den industrielle produktion og stor ekspansion, der har præget branchen i mange år.

"Single Estate of the Year" er en nystiftet pris ved Icons of Whisky, og det glæder medejer Jakob Stjernholm, at Thy Whisky får netop denne anerkendelse, da destilleriet helt fra begyndelsen har haft "Single Estate"-tilgangen som det primære fokus:

- Da vi startede med at lave whisky i Thy, var der ikke mange nystartede destillerier i verden, der fokuserede på de stedbundne potentialer til at lave whisky. Idéen for os er netop at lave en whisky, der smager af det sted, den kommer fra, siger Jakob Stjernholm og fortsætter:

- I dag oplever vi, at nye destillerier ligesom os tager udgangspunkt i råvarerne og tager stilling. Vi bruger udelukkende vores eget økologiske korn og grundvandet under vores gård til at lave whisky, både af hensyn til kvaliteten i vores produkter, men også for at skabe en mere bæredygtig produktion. Derfor er det fedt at mærke, at "Single Estate"-tilgangen og "terroir" bliver mere og mere efterspurgt i whiskybranchen, hvilket gør os ekstra glade for at modtage prisen, siger Jakob Stjernholm.

Foruden prisen for bedste ”Single Estate Whisky Destilleri”, vandt Thy Whisky også hele fem priser for deres produkter, heraf tre guldmedaljer og titlen som Danmarks bedste i kategorien "Small Batch Single Malt, 12 Years & Under". Hele den internationale whiskybranche indgår i bedømmelsen af produkterne og nominering via dommer-sessioner, hvor branchefolk smager og udvælger vinderne.

- Det er fantastiske resultater for os. Dansk whisky rider på en bølge, og prisregnen vidner om, at vores projekt i Thy tiltrækker sig opmærksomhed langt ud over landets grænser, selvom vi med en årlig produktion på 50.000 liter stadig ligger langt fra de millioner af liter, der bliver distribueret hvert år fra Skotland, siger medejer af Thy Whisky Jakob Stjernholm, der personligt var til stede for at modtage priserne ved uddelingen i London torsdag aften.